Тимофей Ви о кризисе СМИ, регулировании блогеров и антикризисных инфокампаниях

Якутск посетил один из наиболее востребованных на сегодняшний день медиаэкспертов России, советник генерального директора АНО «Диалог Регионы» Тимофей Ви. Он участвовал в форуме «Государственное управление. PROлюдей» на площадке ЦУР Якутии. ЦУР задал Тимофею несколько актуальных вопросов.

⁃ В Якутию вы приезжаете в восьмой раз. Наверное, не с туристическими целями. Почему так часто?

⁃ Все восемь раз это были лекции, семинары, тренинги. Также я занят в консалтинге и антикризисном менеджменте, связанном с чрезвычайными ситуациями. Последнее — летние лесные пожары. Команда АНО «Диалог Регионы» помогала организовать информационное освещение.

⁃ Проект «Битва за тайгу», который велся АНО «Диалог», был ориентирован больше на российскую аудиторию или жителей Якутии?

⁃ В первую очередь для Якутии. Ее целью был сплочение людей вокруг одной большой общей беды. Думаю, задача выполнена успешно. Для федеральной аудитории цель была обратить внимание на то, что есть такое природное явление, как лесные пожары в условиях небывалой засухи, что борьба с ней требует героизма и мужества людей, которые борются с огнем на фронтах «Битвы за тайгу».

⁃ Была критика, что якутяне свой лес «тайгой» не называют.

⁃ Действительно, такое сомнение возникало еще на этапе проработки кампании, но решили все же оставить первоначальное название.

⁃ Для информационных кампаний важны государственные СМИ. В России нередко говорят о том, что госСМИ переживают кризис.

⁃ Это касается в целом всего мира. Соцсети, мессенджеры начали составлять очень сильную конкуренцию традиционным СМИ. Причина проста — снизился технологический порог входа. Если раньше нужны были редакторы, бухгалтеры, охранники на входе, то сейчас блогеру надо иметь только телефон и уже можно вести канал на 100 тысяч человек, быть успешным и зарабатывать хорошие деньги.

Поскольку снизился порог входа, к большому сожалению, снизились требования к качеству контента. Блогеры могут себе позволить откровенно хайповать в погоне за трафиком. Делать качественный контент – это дорого, а если ты делаешь спокойный объективный материал без окраса, передергиваний и манипуляции, то он будет довольно пресный. Широкой аудитории это не так интересно, как скандалы, интриги, расследования.

⁃ Нужно ли государству регулировать блогеров? Или их деятельность не должна касаться государства?

⁃ Это неоднозначный вопрос. И кого считать блогером? Тысяча подписчиков – это блогер? А 10 тысяч? Критерии неочевидные. Попытка регулировать уже была, вспомнить только «закон о блогерах» от 2014 года. Закон ни на что не повлиял и через несколько лет был отменен в силу своей нефункциональности.

Уже тогда все прекрасно понимали, что блогеры – это сообщество, которое довольно сильно влияет на повестку. Понятное дело, что если ты начинаешь становиться влиятельным, официальная власть в любой стране мира захочет тебя регулировать. Это ровно то, что сейчас происходит с фейками.

Фейки стали влиять на повестку и даже задавать ее. Поэтому государство делает логичный шаг, пытаясь эту зону регулировать. В частности, введя какие-то наказания за распространение фейков. Блогеры несут моральную ответственность за то, что рассказывают своей аудитории. Иногда фейки приводят к человеческим смертям – например, это касается фейков о ковиде.

⁃ Но ведь некоторые блогеры рискуют жизнями людей и никаких санкций к ним не применяют. Например, уличные гонщики. Создается ощущение, что государство следит только за околополитическими блогерами, а развлекательные ему не интересны.

⁃ Понимаю, о каких блогерах вы говорите. Казалось бы, вот же – они сами выкладывают доказательства против себя. Россию некоторые любят обвинять, что здесь не работает судебная система, что судьи куплены. Но правда в том, что когда раньше ГИБДД пыталась хоть что-то сделать с этим – то видео по закону не считалось доказательством. Оно снято непонятно кем и где, камера несертифицирована, и еще что-то – масса юридических проблем. Сейчас уже есть тренд того, чтобы появилась возможность влиять на поведение таких людей и в том числе наказывать за очевидные нарушения.