08.12.2021
19:48
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Без рубрики

TikTok поднялся на второе место среди самых популярных соцсетей в Якутии

Первое место, как и в 2020 году, занимает Instagram, а третье– ВКонтакте. К таким
выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав мобильный интернет-
трафик пользователей соцсетей в 2021 году.

За год совокупный объём мобильного интернет-трафика в соцсетях в республике вырос в
полтора раза. На долю Instagram приходится 46% потребляемого трафика, далее следует
TikTok с 28%, на третьем месте расположился ВКонтакте с 16%, на долю Одноклассников и
Facebook приходится по 5% трафика на каждую соцсеть.

TikTok в Якутии продемонстрировал самый высокий показатель прироста – в 2021 году
мобильный интернет-трафик на платформе увеличился более чем в два с половиной раза.
Специалисты МегаФона объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост
популярности коротких видео. Показатели в Instagram также подтверждают оценки
экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос в на 25%.
По подсчётам специалистов МегаФона, в среднем в России пользователь TikTok расходует
225 Мб интернет-трафика в сутки, для Instagram этот показатель составляет 197 Мб, для
ВКонтакте – 107 Мб.

А вот самая активная аудитория по-прежнему у ВКонтакте – ежедневно соцсеть посещают
73% пользователей. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной
аудиторией в 60%, а далее — TikTok с 35%.

Фото: ПАО «МегаФон»
Источник: Ирина Рябцева, ПАО «МегаФон»
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