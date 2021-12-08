TikTok поднялся на второе место среди самых популярных соцсетей в Якутии

Первое место, как и в 2020 году, занимает Instagram, а третье– ВКонтакте. К таким

выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав мобильный интернет-

трафик пользователей соцсетей в 2021 году.



За год совокупный объём мобильного интернет-трафика в соцсетях в республике вырос в

полтора раза. На долю Instagram приходится 46% потребляемого трафика, далее следует

TikTok с 28%, на третьем месте расположился ВКонтакте с 16%, на долю Одноклассников и

Facebook приходится по 5% трафика на каждую соцсеть.



TikTok в Якутии продемонстрировал самый высокий показатель прироста – в 2021 году

мобильный интернет-трафик на платформе увеличился более чем в два с половиной раза.

Специалисты МегаФона объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост

популярности коротких видео. Показатели в Instagram также подтверждают оценки

экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос в на 25%.

По подсчётам специалистов МегаФона, в среднем в России пользователь TikTok расходует

225 Мб интернет-трафика в сутки, для Instagram этот показатель составляет 197 Мб, для

ВКонтакте – 107 Мб.



А вот самая активная аудитория по-прежнему у ВКонтакте – ежедневно соцсеть посещают

73% пользователей. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной

аудиторией в 60%, а далее — TikTok с 35%.