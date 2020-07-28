Тикси предстоит стать арктической моделью

28 июля Айсен Николаев в режиме видеоконференцсвязи провёл заседание Президиума Совета по Арктике и морской деятельности при главе Республики Саха (Якутия).



Во вступительном слове глава республики отметил, что комплексный план по развитию Тикси на период до 2025 года разработан по его поручению по итогам рабочей поездки в Булунский район в декабре прошлого года. В феврале этого года была создана рабочая группа по подготовке данного проекта во главе с министром по развитию Арктики и делам народов Севера республики.



«Проект важный и нужный не только для развития Тикси и Булунского района, но и для понимания дальнейших шагов по развитию арктической территории республики. Президентом страны сегодня одобрен основной план действий по Арктической зоне Российской Федерации, принят закон о поддержке инвесторов, работающих на этой территории. Мы тоже в этом направлении определённые шаги должны сделать. Вместе с тем для нас, безусловно, приоритет – повышение качества жизни тех людей, которые на сегодняшний момент уже живут в Арктике в очень непростых условиях», — резюмировал Айсен Николаев. С этой точки зрения, по словам руководителя региона, Тикси является одним из основных опорных пунктов, вокруг которых будет строится дальнейшее развитие в целом всей инфраструктуры освоения арктической территории и повышения качества жизни людей.



На заседании с докладом о проекте Комплексного плана развития посёлка Тикси на период до 2025 года выступил министр по развитию Арктики и делам народов Севера Владимир Черноградский. Он отметил, что документ подготовлен в целях определения отдельных направлений, проектов и целей развития Тикси, предусматривающих раскрытие потенциала посёлка с учётом его стратегической роли в решении федеральных и региональных задач развития Арктической зоны. Комплексный план разработан МинАрктики РС (Я) с участием исполнительных органов государственной власти, администрации Булунского района и населения Тикси.



«Главной целью развития посёлка Тикси на период до 2025 года является формирование комфортного пространства для проживания человека в условиях Арктики на основе реализации уникальной миссии и функций территории», — подчеркнул Владимир Черноградский.

Министр озвучил, что в Комплексном плане определены семь приоритетных направлений. Это развитие социальной инфраструктуры, морского порта Тикси, энергоэффективность, создание испытательного полигона НОЦ «Север», туристического кластера «Российский Север Арктики», аварийно-спасательного подразделения и экология – очистка Тикси от металлолома.



На заседании выступили глава Булунского района Игорь Кудряшов, постоянный представитель РС (Я) при Президенте РФ в г. Москва Андрей Федотов, заслушана информация руководителей министерств, ведомств и научных учреждений республики.



В ходе обсуждения участниками заседания комплексного плана, Айсен Николаев, в частности, одобрил предложения о необходимости разработки Концепции строительства в Арктике, в котором Тикси должен стать модельным посёлком, а также о создании базы для фундаментальной науки.



Подводя итоги заседания, глава Якутии отметил, что министерство по развитию Арктики и делам народов Севера провело большую работу. Руководитель региона указал, что Комплексный план развития Тикси должен найти отражение во всех соответствующих государственных программах республики.



«Основные подходы, которые были изложены в ходе нашего совещания в декабре 2019 года, в документе отражены. Комплексный план развития Тикси должен стать модельным проектом для развития других крупных наших посёлков в арктической зоне. Со следующего года мы начнём разработку аналогичных программ развития населённых пунктов нашей арктической территории», — подчеркнул Айсен Николаев. Ил Дархан призвал все министерства, ведомства, научные и общественные организации активно участвовать в этом процессе.

