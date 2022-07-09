Непоследовательность Дмитрия Тихонова: зачем ему это нужно?



8 июля в соцсетях, мессенджерах и на сайтах интернет СМИ появилось видео главы с.Майя Д.И.Тихонова, где его речь в переводе с якутского на русский язык звучит так: «Дорогие друзья! Не верьте необоснованному слуху о том, что я не выдвигаюсь на выборах! На выборах выдвигаемся, обязательно, непременно выдвигаемся! Вместо этого, сегодня, 8 июля вечером в 21 ч. 30 мин. на Играх народов смотрите игру нашей лучшей молодежи за первое место в футболе, где они вступят в поединок с Якутском. Поболеем все за них! Мегино-Кангаласский всегда на горе!».

То есть видео — обращение Д.И.Тихонова опровергает некий необоснованный слух о том, что он не выдвигается в выборах на должность главы МР «Мегино-Кангаласский улус».

Но так ли «необоснованно» официальное решение, опубликованное 8 июля на сайте ТИК «О признании утратившим статус выдвинутого кандидата на должность главы МР «Муниципальный улус» на основании ЛИЧНОГО заявления члена политической партии «Единая Россия» Тихонова Д.И. об отказе от дальнейшего участия в выборах на должность главы района и снятии своей кандидатуры, как утверждает Тихонов в своем видео-опровержении?

И второй вопрос: правомочно ли официальное решение Территориальной избирательной комиссии называть «слухом» или глава с.Майя осознанно вводит людей в заблуждение?

За разъяснением мы обратились к председателю Мегино — Кангаласской ТИК Ирине Егоровне Назаровой.

— Ирина Егоровна, как официальное должностное лицо, представляющее Мегино-Кангаласскую ТИК, ответьте, пожалуйста, поступало ли личное заявление от Д.И.Тихонова об отказе от дальнейшего участия в выборах на должность главы района и снятии своей кандидатуры или это «необоснованный слух», как заявляет в своем видео-обращении Д.И.Тихонов?

И.Е.Н: Да, 6 июля Д.И.Тихонов подавал документы о выдвижении в качестве кандидата на должность главы МР «Мегино –Кангаласский улус» для участия выборах, которые пройдут 11 сентября 2022 года. Но 7 июля от него поступило личное заявление об отказе от дальнейшего участия в выборах на должность главы района и снятии своей кандидатуры с указанием причиной отказа от дальнейшего участия на выборах служебную необходимость. ТИК, рассмотрев заявление Д.И.Тихонова, в соответствии с частью 1 статьи 50 Закона РС(Я) «О Муниципальных выборах в РС(Я) вынесло решение «О признании Тихонова Дмитрия Ивановича утратившим статус выдвинутого кандидата на должность главы МР «Мегино-Кангаласский улус» и 8 июля опубликовало его на своем официальном сайте , с которым любой желающий может ознакомиться. Соответствующее решение было направлено Д.И.Тихонову.

— То есть получается, что Д.И.Тихонов вводит людей в заблуждение, называя официальное решение ТИК, принятое на основании его же собственного заявления, «необоснованным слухом»?

И.Е.Н: ТИК работает строго в соответствии с российским законодательством и решение было принято на основании личного заявления Д.И.Тихонова. Я не намерена давать какую-либо оценку действиям главы с.Майя, пусть это делают избиратели. По закону нарушений нет, любой кандидат имеет право подавать заявление на выдвижение и отзывать его.

— Спасибо, Ирина Егоровна, за предоставленную информацию!



Со своей стороны лишь отметим, вырисовывается весьма любопытная картина, когда человек, претендующий на должность главы крупного района, демонстрирует непоследовательность в своих действиях уже не в первый раз. Во время проведения праймериза «Единой России» Д.И.Тихонов также подавал заявление на участие в нем, затем отозвал. В этот раз он также сначала подал заявление в ТИК о выдвижении кандидатом на должность главы МР «Муниципальный улус», но потом отозвал и, что странно, отрицает этот факт, распространяя видео с опровержением и называя официальное решение ТИК, принятое на основании его личного заявления «необоснованным слухом» и таким образом, как бы дискредитируя деятельность местной ТИК или сознательно введя людей в заблуждение? Если пойти дальше и проанализировать, то возникает вопрос: «Зачем ему это нужно?». Надеемся, что события ближайших дней прольют свет и дадут ответ на этот вопрос.