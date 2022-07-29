29.07.2022
14:45
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Политика

ТИК Мегино-Кангаласса – ошибочка вышла?

Сегодня, 29 июля телеграм-канал Аартык сообщил со ссылкой на свой источник, что ТИХОНОВА ТИК не допустил к выборам на должность главы Мегино-Кангаласского улуса. Мол, не прошел регистрацию по заверению подписей.

Напомним, что действующий глава с. Майя Дмитрий Тихонов самовыдвинулся на выборы главы Мегино-Кангаласского улуса.

Тем самым Тихонов очень напряг единороссов, выдвинувших заместителя главы администрации Мегино-Кангаласского улуса Семена ПОТАПОВА при поддержке действующего главы улуса Николая СТАРОСТИНА.

Однако председатель Центризбиркома Якутии Евгений ФЕДОРОВ опроверг информацию «Аартыка» телеграм-каналу Sakhaday, отметив, что такого не может быть, так как Мегино-Кангаласский ТИК будет заседать только вечером.

Значит ли это, что решение по Тихонову ТИК улуса уже принято и просто по недоразумению информацию слили раньше? В таком случае, у ТИК Мегино-Кангаласского улуса большие репутационные риски. Формально считается, что ТИКи независимы от глав улусов и партий власти, они как бы относятся одинаково ко всем кандидатам.  

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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