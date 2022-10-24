Тихоновы — врачи от бога и просто хорошие люди

Судьбу Тихонова-младшего по жизни, похоже, вела рука отца -сельского педиатра Петра Николаевича ТИХОНОВА. Потомственный педиатр, реаниматолог-анестезиолог Николай Тихонов родился в семье врача и учительницы. Истинные интеллигенты, они воспитывали троих своих детей согласно собственным внутренним представлениям о порядочности, и дети надежд не обманули. Слушаю Николая Петровича и думаю, насколько сильно надо любить своего отца, верить в него, даже боготворить, чтобы ни разу не засомневаться в его правоте!

— Мой отец человек такой, — мой визави делает большой круг над головой и широко улыбается. – Талантище. Я до него не дотягиваю по коммуникабельности, открытости, организаторскому дару.

Николай Петрович повторит эту фразу за время нашего разговора несколько раз, и я понимаю, что Петр Николаевич Тихонов для своего сына был и остается огромным авторитетом.

Петр Николаевич Тихонов родился в 1941 году в селе Бетюнь Амгинского района. Отец его пропал вез вести во время Великой Отечественной войны, мать рано умерла от туберкулеза, и мальчика взяла на попечение семья младшего брата матери. Окончив школу в Амге, Петр твердо решил стать врачом. Отучившись год на рабфаке, в 1962-ом он поступил в Ленинградский педиатрический медицинский институт и окончил его в 1968-ом. Молодого врача-педиатра Минздрав республики направил в Верхневилюйский район, где он и проработал до 1974 года. На весь район тогда было всего два педиатра, в районе регистрировались вспышки дифтерии и других инфекционных заболеваний, врачи работали в круглосуточном режиме: ни выходных, ни праздников. Можно себе представить, сколько детей с тяжелыми патологиями было ими пролечено.

—В Верхневилюйске до сих пор помнят отца, вспоминают, каким хорошим детским врачом он был, — говорит Николай Тихонов. – Много добрых слов мне довелось услышать на юбилее больницы в 2018 году. Помимо работы отец участвовал во всех общественных мероприятиях, даже танцевал в районном ансамбле.

В 1974-ом Петра Николаевича перевели врачом педиатром в Амгинскую ЦРБ, а через несколько месяцев назначили главным врачом больницы. На этой должности Тихонов-старший проработал десять лет. За время его руководства была значительно улучшена материально-техническая база больницы, пришло работать много молодых врачей и медсестер, многие прошли циклы повышения квалификации, неоднократно районная больница занимала первые места в соцсоревновании среди медицинских организаций заречных районов.

— В больнице отца помнят как широкой души человека, готового помочь каждому, веселого, добродушного, с хорошим чувством юмора. Организаторские способности его распространялись не только на работу, но и на семью, родственников. Все вопросы по праздничным мероприятиям, юбилеям, решению вопросов обыденного характера решались отцом легко и непринужденно. У нас дома всегда было много народу, телефон не умолкал, но, несмотря на это, отец никогда не забывал о семье. Выезды по ягоды и грибы летом, семейные праздники в зимнее время, никто из нас, детей, не оставался без внимания. Вспоминая детство и сравнивая с рабочим днем отца свой рабочий день, удивляюсь тому, как он все успевал.

С 1984 по 1986 год он работал в Амге подростковым врачом, последние восемь лет отработал заместителем главного врача по организационно-методической работе Амгинской центральной районной больницы. Осенью 1995-го отец скоропостижно скончался в возрасте пятидесяти четырех лет, мама пережила его на двенадцать лет. Наша мама — Альбина Ивановна родилась в 1942 году в поселке Покровск Орджоникидзевского района ЯАССР, окончила среднюю школу №2 в Якутске, поступила в 1964-ом на БГФ ЯГУ и по окончании его была распределена в Амгинский район учителем биологии. Там их и свела судьба. В 1971 году родители создали семью и переехали в Верхневилюйск, мама работала в средней школе, где директором был знаменитый Михаил Андреевич Алексеев. С 1974 по 2005 год мама работала в Амгинской средней школе №1 учителем биологии, Работе она отдавала все силы, у нее был свой, особый стиль педагогики, мягко и доходчиво она объясняла детям все тонкости биологической науки, очень скрупулезно относилась к методике обучения, готовилась к своим урокам ежедневно и никогда не проводила их одинаково и скучно, поэтому многочисленные ее ученики были очень ей благодарны. С большой теплотой вспоминаю, какой наши родители создавали комфорт и уют дома, как дополняли и любили друг друга. Мама с папой отлично готовили, всегда все делали вместе, сообща, были опорой друг для друга. В Амге до сих пор ассоциируют нас с нашими родителями и помнят наших отца и мать не только старожилы, но и относительно молодые люди. Когда я работал главным врачом Амгинской ЦРБ, многие сравнивали меня с отцом, с его стилем руководства, общения и, хочется верить, что я никого не разочаровал.

Николай Тихонов — врач, педиатр, заместитель главного врача по организационно-методической работе, буквально идет по стопам отца. Он тоже начинал детским врачом, правда, анестезиологом-реаниматологом, работал главным врачом той же, Амгинской, больницы, сейчас он заместитель главного врача по организационно-методической работе Детской инфекционной клинической больницы, куда его привел когда-то отец.

— В 1995 году после окончания института отец привел меня сюда, в это здание, тогда здесь располагалась Детская республиканская больница. До этого он, как оказалось, уже договорился с главным врачом, тогда главным работал его сокурсник по Ленинграду Юлий Михайлович Тарасов.

Кстати, Петр Тихонов был первым, а Юлий Тарасов — вторым из якутян, окончивших Ленинградский педиатрический медицинский институт.

— Меня взяли врачом анестезиологом-реаниматологом республиканской детской больницы. Это было в июле, а с первого августа я уже вышел на работу в качестве интерна. Так началась моя карьера врача, и двенадцать лет я отработал детским анестезиологом.

Мы рассматриваем семейные фотографии: вот родители, еще молодые, рядом с ними трое их детей, родственники, коллеги отца, семья самого Николая Петровича, коллектив Детской инфекционной…

— В 2007 году Вячеслав Лаврентьевич Александров, работавший тогда министром здравоохранения республики, предложил мне должность главного врача Амгинской ЦРБ. Разве я мог отказать ему?! Такое выпадает раз в жизни! Хотя я был совсем неопытным руководителем тогда, всего-то пару раз на месяц-два замещал заведующего отделением реанимации своей больницы.

На обдумывание предложения дали четыре дня, но ему хватило и одного, на следующий день он дал согласие и поехал в Амгу. Вячеслав Лаврентьевич Александров лично представил его коллективу больницы.

— Я пришел домой, посоветовался с женой (Светлана тоже детский анестезиолог-реаниматолог) и решился ехать.

Входил в должность новоиспеченный главврач, со свойственной ему скрупулезностью, не с места в карьер, а детально ознакомившись с организационной работой в ведущих республиканских больницах, с документами, литературой, обошел все отделы Минздрава и ТФОМС, вник во все тонкости работы главного врача.

— Направили меня на первичную специализацию в Хабаровск, а когда вернулся, заведовавшая отделом кадров Минздрава Татьяна Ивановна Лубнина сказала мне: «Тихонов, Вы – первый специалист, прошедший первичную переподготовку по организации здравоохранения. Поздравляю!».

Работу главного врача районной больницы легкой не назовешь, а он занимался не только своей непосредственной работой, дважды избирался депутатом районного Совета, был председателем бюджетной комиссии, и другой общественной работы в районе было много. Впрочем, Николай Петрович не сетует, это была хорошая школа.

— Как руководителю мне это очень помогло.

Почти десять лет (как и отец!) проработал Тихонов-младший главным врачом Амгинской ЦРБ. Серьезной проверкой для него стала первая модернизация здравоохранения, и он прошел ее достойно.

— Объем был не очень большой, но много капитальных ремонтов провели, обновили медицинское оборудование. Коллектив работал и продолжает работать очень слаженно. В те годы приехало много молодых специалистов по программе «Земский доктор», многие остались работать в районе. Издали в 2014 году историю больницы, хорошая получилась книга.

В 2016 году министр здравоохранения Михаил Охлопков предложил ему должность заместителя главного врача Детской инфекционной клинической больницы, и он согласился.

— В Детскую инфекционную мы пришли одновременно с Владимиром Владимировичем Богдашиным, он главным, я — его заместителем. Будучи главными врачами двух из пяти заречных районов, он – Усть–Алданского , я — Амгинского, мы все годы работали рука об руку, тесно общались еще со времени, когда оба работали анестезиологами-реаниматологами в Педиатрическом и Перинатальном центрах Национального центра медицины. В ДИКБ мы работаем вместе уже шесть лет, строим планы на будущее…Работы много. Недавно мы провели у себя обучение по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности, будем дальше развивать это направление работы. Цифровизация не до конца отлажена. В этом году мы начали работу по лечению детей с вирусным гепатитом С, за этим наше будущее. Коллектив у нас стабильный, молодой, значительно обновился в последние три года врачебный состав, надо работать в плане совершенствования уровня знаний врачей. Большая работа проведена нами по проекту новой больницы, он готов, прошел государственную экспертизу, дело за финансированием. Это будет большая больница республиканского уровня, на 245 коек, и мы, конечно, будем развиваться. Нет пределов совершенству (снова широко улыбается).

Отличник здравоохранения республики, Николай Тихонов такой же беспокойный организатор и активный общественник, как и его отец. Все время среди людей, в гуще событий, руководит спортивным сектором профсоюзной группы больницы, и, как мне кажется, является зачинщиком многих общебольничных мероприятий.

— В жизни бывает разное, но белых полос все же больше. Я благодарен, всем, кто меня окружает, поддерживает, помогает. Конечно же, моей семье, а особенно моей любимой супруге Светлане за заботу, терпение, понимание и уют, который она создает в доме, хотя работа у нее, врача анестезиолога-реаниматолога, тоже не из легких. У нас трое сыновей, средний сын, девятиклассник, хочет пойти по нашим стопам, мечтает стать врачом. Оглядываясь назад, по прошествии двадцати семи лет работы врачом, делаешь, конечно, определенные выводы для себя, но одно ясно совершенно точно – выбор профессии был абсолютно верным. Дальше будем работать еще лучше!

Звучит обнадеживающе, вполне по-тихоновски.