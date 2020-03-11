11.03.2020
17:54
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Культура & Образование

«Тетрис» представляет шоу-концерт «Салют весне»

5 апреля в 18.00 в ДДН им. А.Е. Кулаковского состоится заключительный в этом творческом сезоне шоу-концерт ансамбля современного танца «Тетрис».

Программа концерта «Салют весне» названа так неспроста. Встречаем весну только с самыми яркими и зажигательными танцевальными номерами коллектива. Зрителей ждут новые красочные танцевальные постановки, яркие эмоции и, конечно, неизменным атрибутом всех шоу-концертов ансамбля будут шикарные костюмы. Только один концерт! 

Не упустите момент уловить весеннее настроение вместе с «Тетрис»!

Цена билетов: 400-600 руб.

Билеты продаются в кассе ДДН им. Кулаковского 32-82-96, онлайн-продажа tesserus.com 

Возраст: 5+

Источник: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского
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