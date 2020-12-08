Тест: Вспомним якутян Героев ВОВ

Сегодня, 8 декабря, Якутия отмечает 99-летие со дня рождения первого из народа Саха Героя Советского Cоюза Федора Кузьмича Попова.

В этот памятный день, и также приурочив ко Дню Героев Отечества (9 декабря) Молодежное Правительство Республики Саха (Якутия) предлагает всем желающим проверить свои знания о Героях Великой Отечественной войны и якутянах-Героях ВОВ, в честь которых названы улицы г.Якутска. Предлагается пройти два онлайн-теста по темам:

🔺 Тест на тему «Герои-якутяне»

https://skrybykin.ispring.ru/s/preview/46dcc5f8-3894-11eb-9848-b65897cdcfd2

🔺 Тест на тему «Улицы Якутска, названные в честь Героев ВОВ»

https://skrybykin.ispring.ru/s/preview/16c1c454-3894-11eb-85b3-b65897cdcfd2

Онлайн-тесты можно пройти 8 и 9 декабря по указанным ссылкам. 5 участников, ответившие первыми на все вопросы правильно по одному из тестов, получат поощрительный приз от Молодежного Правительства Якутии — 200 рублей на номер телефона, поэтому не забудьте указать свой номер телефона 😊

Информация о первых 5 победителях будет опубликована 9 декабря на странице @molprav14 в Инстаграм.