15.09.2019
15:26
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Тест

ТЕСТ: Проверь свою удачу!

giphy (1)

Считаете ли вы себя везучим человеком? Хотите проверить свой уровень удачи? Специально для вас создан этот тест. Если вы его пройдете с первого раза без ошибки (или практически без ошибок) — то вы удачливый человек.

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512 участников
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