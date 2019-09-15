15.09.2019
15:26
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Тест
ТЕСТ: Проверь свою удачу!
Считаете ли вы себя везучим человеком? Хотите проверить свой уровень удачи? Специально для вас создан этот тест. Если вы его пройдете с первого раза без ошибки (или практически без ошибок) — то вы удачливый человек.
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512 участников
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