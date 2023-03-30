Территорию Малой академии наук Якутии осветят с помощью солнечной энергии

В современных лабораториях и полигонах Малой академии наук Якутии одаренные школьники со всей республики приобщаются к проектно-исследовательской работе с использованием современного оборудования.

Так, в этом году на полигоне альтернативной энергетики подключат солнечную панель, энергию будут использовать для освещения территории академии, сообщила проректор МАН Александра Яковлева.

Также этим летом заработает метеоплощадка. Сейчас в академии налаживают установку для автоматического снятия метеоданных.

Напомним, что на базе МАН по инициативе главы Якутии Айсена Николаева открыт региональный центр выявления и поддержки одаренных детей республики, работающей по модели образовательного центра «Сириус» г. Сочи и образовательного фонда «Талант и успех». Каждый год через академию проходит более 5 тыс. детей, а всего в образовательную орбиту вовлечено более 15 тыс. детей.

По словам проректора академии, деятельность в лабораториях МАН делится на два направления: олимпиадная подготовка и проектно-исследовательская деятельность школьников.

В рамках олимпиадной подготовки учащиеся в лабораториях осваивают экспериментальные умения, связанные с качественными, количественными измерениями, параметрами. Это, например, обучение умениям титровать, выявлять реакции на химические вещества, проводить экспериментальные работы.

Для этого имеется достаточное количество различного оборудования, вплоть до элементарных химических плашметров и аналитических весов.

Второе направление – проектно-исследовательская деятельность. Эта деятельность ведется под патронатом молодых ученых СВФУ, академических институтов Якутского научного центра.

Для этого используется такое высокотехнологичное оборудование, как высокоскоростная камера, туннельный микроскоп, парастровый микроскоп.

На новейшей компьютерной технике школьники выполняют работы по большим данным, искусственному интеллекту, программированию.

На фрезерных, токарных станках ребята выполняют инженерные, проектные работы. В планах — закупка лазерного станка.

Во время регулярных, проектных и олимпиадных смен школьники углубленно изучают такие направления науки как: физика, химия, биология, информатика, математика, робототехника, программирование, арктическое материаловедение, горная инженерия, палеонтологическая фауна Якутии, аэрокосмическая инженерия, энергетика Арктики, большие данные, машинное обучение, искусственный интеллект, мерзлотные процессы в криолитозоне, экологический мониторинг окружающей среды Арктики, продовольственная безопасность Якутии, биотехнология.

К примеру, в лаборатории по биофизике, биохимии и физиологии растений школьники изучают биологические активные вещества, устойчивость растений в северных условиях, накопление биологических активных веществ в кормовых растениях.

Учебные лаборатории Малой академии наук РС (Я) оснащены в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».

Новый учебно-лабораторный корпус Малой академии наук РС (Я), расположенный в селе Чапаево Хангаласского района, был открыт в апреле прошлого года. Это один из ключевых объектов, который построен в республике к 100-летию ЯАССР в рамках соглашения между правительством республики и «Роснефтью».