Терминал «Нижний Бестях» станет транспортно-логистическим узлом

На территории Нижнего Бестяха под руководством Председателя Правительства РС (Я) Владимира Солодова состоялось выездное совещание по вопросам стратегии развития Якутского транспортно-логистического узла.

Будущий транспортно-логистический узел обработает основной грузопоток, увеличив перерабатываемые мощности предприятий, предоставит основу для развития новых производственных предприятий, уменьшит конечную стоимость обработки груза для грузовладельцев и грузополучателей, повысит инвестиционную привлекательность как самого поселка Нижний Бестях, так и республики в целом.

«Чтобы нам принять решение о том, как это дальше развивать, нужно понимать, какая есть сейчас инфраструктура и какие существуют перспективы ее увеличения. Какая мощность сейчас у транспортно-логистического центра, и как дальше, с учетом прогнозируемого увеличения потоков, планировать инфраструктуру. Цель сегодняшнего выездного совещания – разобраться в этом вопросе», – отметил Председатель Правительства РС (Я) Владимир Солодов.

Во время выездного совещания члены рабочей группы осмотрели основные промышленные объекты инфраструктуры и обсудили возможность расширения ТОР ИП «Кангалассы» с включением объектов п. Нижний Бестях, в частности, грузового терминала «Нижний Бестях». Кстати, последний уже подал заявку и прошел согласование в Комитете развития Дальнего Востока и Минэкономразвития РС (Я).

Как отметил 1-й заместитель генерального директора ПАО «ЛОРП» Сергей Емельянов, на сегодняшний день на 90% завершены строительно-монтажные работы первой очереди по обустройству причальной набережной, ведется сборка двух портальных кранов типа «Сокол». Существующая инфраструктура в следующем году уже позволить перерабатывать весь предъявленный объем грузов

По словам заместителя генерального директора по строительству и развитию инфраструктуры ПАО «ЛОРП» Юрия Гуреева, развитие транспортно-логистического узла на территории грузового терминала «Нижний Бестях» является единственным экономически обоснованным решением: «Учитывая ярко выраженный сырьевой характер экономики Республики, а также перспективу развития Северного морского пути, необходимость доставки грузов в удаленные арктические улусы, транспортно-логистический узел должен развиваться на территории грузового терминала «Нижний Бестях». С приходом железной дороги в причальную зону эффективность переработки груза терминала возрастет в разы. На территории именно грузового терминала «Нижний Бестях» сосредоточены все необходимые транспортные потоки: 2 федеральные автодороги «Лена» и «Колыма», строящаяся железнодорожная ветка, а также речное сообщение. Кроме того, местность, где строится грузовой терминал находится далеко за пределами самого поселка, что не будет препятствовать дорожно-транспортному процессу самого поселка».

Между тем, уже сегодня потенциальный заказчик из Китая готов принимать уголь с месторождения Джебарики-Хая. Это станет возможным при условии, если будет осуществлена прямая погрузка с воды на железную дорогу, без дополнительных перегрузочных работ на авто.

В выступлении 1-го заместителя генерального директора АК «Железные дороги Якутии» Владимира Магдича прозвучало, что строительство подъездного пути к причальной стенке «Нижний Бестях» от станции было заложено в инвестиционную программу Компании, которая была утверждена протоколом экономического совета при Правительстве Республики Саха (Якутия) от 17.06.2016 года №111: «В основе обоснования данного проекта лежит концепция организации мультимодального коридора по доставке груза в г. Якутск и северные отдаленные районы Якутии, удешевление стоимости транспортных услуг доставки грузов в РС(Я) за счет исключения лишних перевалочных процедур с одного вида транспорта на другой. В настоящее время, чтобы доставить груз от ст. Нижний Бестях до причалов поселка, необходимы погрузочно-разгрузочные работы. При этом, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и перевозки автомобильным транспортом объема груза, соответствующего одному железнодорожному вагону, составляет около 35 тыс. рублей. А обработка груза на грузовом терминале «Нижний Бестях» составит 11 тысяч рублей, то есть положительный экономический эффект для клиентов составит 24 тыс. рублей».

Решения Правительства РС (Я), принятые протоколом от 17 июня 2016 года, отражают необходимость сегодняшнего дня — в удешевлении транспортных процессов, в частности, при доставке жизнеобеспечивающих грузов в Арктику. Грузовой терминал «Нижний Бестях» является связующим звеном между железной дорогой и водной магистралью – будущим нашего региона. Совещание под руководством премьер-министра Владимира Солодова резюмировало, что сегодня необходимо обеспечить прямую отгрузку с железной дороги на суда. Таким образом, терминал «Нижний Бестях» откроет ворота в Арктику.