Терезу Пачеко-Чавес поздравили стихами, а Иннокентий Тарбахов приглашает в ресторан

В Международный женский день известная художница Тереза ПАЧЕКО-ЧАВЕС и метр якутской кухни Иннокентий ТАРБАХОВ отмечают день рождения.

В соцсетях Тереза поделилась трогательными стихами, которые специально для нее сочинили друзья.

Художницу так же поздравила дочь Джулия, подарив ей открытку с рукотворной розой.

А Иннокентий Иннокентьевич ТАРБАХОВ, шеф-повар ресторана «Тыгын Дархан» отмечает юбилей! Сегодня мэтру исполнилось 75 лет.

«С утра телефон 🔥🔥🔥 Поздравления, письма😍 Всем всем спасибо! Девушек, мам, бабушек, прекрасных дам с 8 марта😘», — пишет он на своей странице в Инстаграм.

Свой юбилей Иннокентий Иннокентьевич планирует провести на любимой работе. На гала-ужине в «7 Небе», который специально организуется к его юбилею, повар расскажет историю блюд, которыми он будет угощать гостей, как и кем они создавались, в честь кого названы.

«Будем общаться, играть и выигрывать, петь и танцевать», — написал Тарбахов.