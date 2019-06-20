Теплые остановки в Якутске «заговорили»

В рамках государственной программы «Доступная среда»в теплых остановках города Якутска ведутся работы по установке автоинформаторов, оповещающих пассажиров о прибытии автобусов.

С начала июня первый автоинформатор с электронными рейсоуказателями заработал на теплой автобусной остановке кинотеатра «Лена». Автоинформатор представляет собой компьютер с двумя акустическими системами, подключенный к интернету и работающий по GPS координатору.

По словам главного специалиста отдела организации и контроля транспортной деятельности города Якутска Василия Винокурова, в течение летних месяцев на всех теплых остановках города будут поэтапно установлены такие же устройства.

«Автоинформатор удобен для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также будет полезен для горожан и гостей столицы в темное время суток.Оборудование установлено как внутри, так и снаружи теплой остановки», — добавил Василий Винокуров.

Напомним, 27 мая 2019 года вступило в силу постановление № 137п «О внесении изменений в Требования по организации деятельности и обустройства теплых автобусных остановок на территории городского округа «город Якутск», утвержденное постановлением Окружной администрации города Якутска от 18 ноября 2013 года № 295п» об установке на остановках автоинформатора, сообщающего о прибытии автобуса (Bus-анонсер).