Теплые автобусные остановки, дворовые территории и воркаут-площадки откроют ко дню Якутска

В рамках празднования Дня города 8-10 сентября в Якутске официально откроют новые теплые автобусные остановки, дворовые территории, воркаут-площадки. В торжественных мероприятиях примут участие Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, глава города Якутска Евгений Григорьев, заместители главы города Антон Алексеенко, Владимир Аржаков.

8 сентября откроют новые теплые автобусные остановки «Авторынок «Лера» на Окружном шоссе в сторону ул. Дзержинского, «Пригородный» по ул. Центральная в селе Пригородный.

В этот же день горожан приглашают на торжественное открытие дворовых территорий в Автодорожном округе по ул. Чкалова, 1, ул. Крупской 21, 23, ул. Автодорожная 40/5, 40/6, на Птицефабрике, 6, 7.

Также 8 сентября состоятся открытие воркаут-площадок в селе Пригородный на 5 км Покровского тракта и в селе Хатассы в поселке Владимировка.

9 сентября в торжественной обстановке откроют теплую автобусную остановку «3-я Борисовка» в Сайсарском округе по Вилюйскому тракту 5 км в сторону Окружного шоссе, воркаут-площадку в Автодорожном округе по ул. Сергеляхское шоссе, 1.

10 сентября пройдет открытие воркаут-площадки в Гагаринском округе по ул. Можайского на территории СК «Стерх».