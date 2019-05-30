Тепловоз пассажирского поезда Нерюнгри — Хабаровск загорелся в Амурской области

Пострадавших нет.

Тепловоз пассажирского поезда Нерюнгри — Хабаровск загорелся в ночь на четверг на станции Горелый Забайкальской железной дороги в Амурской области, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ЗабЖД.

«29 мая в 23:55 мск на станции Горелый произошло возгорание секции тепловоза пассажирского поезда N326 сообщением Нерюнгри — Хабаровск. В ходе ликвидации пожара произведена отцепка и транспортировка локомотива на безопасное расстояние от вагонов. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В 02:16 мск после замены локомотива поезд отправлен по маршруту следования с отставанием от графика движения на 2 часа 25 минут.

Причина возгорания локомотива устанавливается.