Теплоснабжение домов в СОНТ «Сатал» восстанавливают в круглосуточном режиме

По состоянию на 18.00 часов 2 января в оперативный штаб по устранению последствий аварийной ситуации в СОНТ «Сатал» поступило 46 заявки от жителей. На текущий момент отработано 39 заявки, 7 – в работе.

Аварийные бригады проводят замену труб, ремонт газовых котлов и запуск тепла в дома. Работы планируется завершить в 24.00 ч.

По информации ЕДДС г. Якутска, сегодня на 17.00 часов аварийными бригадами обследовано 910 домов СОНТ «Сатал». На 18.00 часов по заявкам жильцов в 63 домах восстановлены системы отопления.

В аварийных бригадах задействовано 199 человек и 70 единиц техники.

Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска