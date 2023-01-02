02.01.2023
23:04
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Якутск

Теплоснабжение домов в СОНТ «Сатал» восстанавливают в круглосуточном режиме

По состоянию на 18.00 часов 2 января в оперативный штаб по устранению последствий аварийной ситуации в СОНТ «Сатал» поступило 46 заявки от жителей. На текущий момент отработано 39 заявки, 7 – в работе.

Аварийные бригады проводят замену труб, ремонт газовых котлов и запуск тепла в дома. Работы планируется завершить в 24.00 ч.

По информации ЕДДС г. Якутска, сегодня на 17.00 часов аварийными бригадами обследовано 910 домов СОНТ «Сатал». На 18.00 часов по заявкам жильцов в 63 домах восстановлены системы отопления.

В аварийных бригадах задействовано 199 человек и 70 единиц техники.

Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

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