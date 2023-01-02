02.01.2023
23:04
265
Якутск
Теплоснабжение домов в СОНТ «Сатал» восстанавливают в круглосуточном режиме
По состоянию на 18.00 часов 2 января в оперативный штаб по устранению последствий аварийной ситуации в СОНТ «Сатал» поступило 46 заявки от жителей. На текущий момент отработано 39 заявки, 7 – в работе.
Аварийные бригады проводят замену труб, ремонт газовых котлов и запуск тепла в дома. Работы планируется завершить в 24.00 ч.
По информации ЕДДС г. Якутска, сегодня на 17.00 часов аварийными бригадами обследовано 910 домов СОНТ «Сатал». На 18.00 часов по заявкам жильцов в 63 домах восстановлены системы отопления.
В аварийных бригадах задействовано 199 человек и 70 единиц техники.
Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
03.01.2023
0
193
03.01.2023
0
119
02.01.2023
0
265
02.01.2023
0
308
02.01.2023
1
511
02.01.2023
0
533
02.01.2023
0
396
02.01.2023
1
259
02.01.2023
0
2724
02.01.2023
0
431
02.01.2023
0
248
02.01.2023
0
439
02.01.2023
0
1452
02.01.2023
0
1149
02.01.2023
0
357
02.01.2023
0
2202
02.01.2023
1
1960
02.01.2023
0
697
02.01.2023
1
985
02.01.2023
0
538
02.01.2023
0
1004
02.01.2023
0
2592
02.01.2023
1
2310
02.01.2023
0
402
02.01.2023
0
1542
02.01.2023
0
840
02.01.2023
1
5844
02.01.2023
0
1653
02.01.2023
0
7382
02.01.2023
0
752
02.01.2023
0
3653
02.01.2023
0
317
02.01.2023
1
533
02.01.2023
1
1997
02.01.2023
0
1300
02.01.2023
1
834
02.01.2023
0
5652
02.01.2023
1
1889
02.01.2023
0
1458
02.01.2023
0
11175
01.01.2023
0
1450
01.01.2023
0
966
01.01.2023
3
4857
01.01.2023
0
3191
01.01.2023
0
1129
01.01.2023
0
633
01.01.2023
0
1067
01.01.2023
0
1050
01.01.2023
0
780
01.01.2023
0
922
01.01.2023
0
1864
01.01.2023
0
3023
01.01.2023
1
2063
01.01.2023
0
941
01.01.2023
1
2942
01.01.2023
0
982
01.01.2023
0
2101
01.01.2023
1
9303
01.01.2023
0
1114
01.01.2023
0
17123
31.12.2022
0
1640
31.12.2022
0
601
31.12.2022
0
514
31.12.2022
0
2126
31.12.2022
0
788
ТОП НОВОСТИ
30.12.2022
0
19119
31.12.2022
0
18355
28.12.2022
1
15023
31.12.2022
0
10027
01.01.2023
1
9311
30.12.2022
2
7856
28.12.2022
0
7548
02.01.2023
0
7440
31.12.2022
1
6856
28.12.2022
0
6452
Добавить комментарий