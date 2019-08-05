Теплоисточники Среднеколымского ЖКХ обеспечены топливом в полном объеме

В минувшие выходные завершен завоз топливно-энергетических ресурсов для нужд Среднеколымского филиала, сообщают специалисты топливного управления ГУП «ЖКХ РС (Я)».

В текущую навигацию до мест назначения водным транспортом доставлены запланированные объемы топлива — 35 тыс. тонн угля с Зырянского угольного разреза в г. Среднеколымск и 1 020 тонн сырой нефти на Среднеколымскую нефтебазу АО «Саханефтегазсбыт». Автотранспортом ООО «СахаСпецТранс» и филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» твердое топливо с причала перевезено на угольный склад.

Отметим, в первый тур навигации углем Зырянского разреза в количестве 16 тыс. тонн обеспечены теплоснабжающие объекты Нижнеколымского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)». В период арктического завоза коммунальщики планируют отгрузить и доставить 19 тыс. тонн угля из промежуточного пункта – п. Зеленый Мыс Нижнеколымского района в производственные участки Абыйского ЖКХ.

Напомним, всего в навигационный период ГУП «ЖКХ РС (Я)» запланировало завезти с пунктов поставки в производственные филиалы и участки 365,2 тыс. тонн топливных ресурсов: 287,5 тыс. тонн угля, 64 тыс. тонн сырой нефти и 13,7 тыс. тонн газоконденсатного топлива. На текущий момент перевозки котельного топлива по всем направлениям осуществляются по графику.