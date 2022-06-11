Теплоход «Михаил Светлов» вышел в рейс по Лене

Теплоход «Михаил Светлов» выполнил свой первый прогулочный рейс на прошлой неделе. В этом году теплоход будет ходить на Ленские Столбы и Тикси Семь футов под килем! А вы отправитесь этим летом в круиз? тгк exostolicy

Фото: тгк exostolicy Источник: тгк exostolicy

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