Теплоход «Емельян Ярославский» с пробоинами застрял у Ленских столбов

22 июня в Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что около берега в районе Ленских столбов на р. Лена стоял пассажирский теплоход «Емельян Ярославский» по пути следования Олекминск — Якутск. Причина остановки — обнаруженные пробоины, в настоящее время пробоину устранили, теплоход следует в Якутск.

По факту происшествия с теплоходом Емельян Ярославский на берегу реки Лена у села Исит в Республике Саха (Якутия) следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России организовано проведение проверки по ст. 263 УК РФ.

Предварительно установлено, что у теплохода по пути следования из Олекминска в Якутск образовалась течь в трюме. В настоящее время она устранена, пострадавших нет.

Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.