Теплоэнергосервис: Заплати долги без пени!

Теплоэнергосервис (структурное предприятие Якутскэнерго) проводит с 1 сентября по 10 октября акцию «Заплати долги без пени» для абонентов компании.

Акция для потребителей услуг, осуществляющих расчеты через кассы Теплоэнергосервис, проходит в улусах и районах республики, а также в р.п. Охотск Хабаровского края, входящих в зону действия компании.

В период проведения акции потребителям коммунальных услуг, имеющим задолженность за энергоресурсы, предоставляется возможность осуществить погашение основного долга без оплаты начисленных пени. Для участия в акции потребителю необходимо будет произвести платеж в период с 1 сентября до 10 октября 2019 года включительно любым удобным способом:

в пунктах по приему платежей Теплоэнергосервиса, Энергосбыта;

через операторов ФГУП «Почта России»;

любым продуктом ПАО «Сбербанк России» (автоплатеж, устройство самообслуживания и т.д.);

любой банковской картой (МИР, Visa, MasterCard) на сайте pay.kvartplata.ru (официальный партнер Теплоэнергосервиса).

Сумма начисленных пени будет списана пропорционально сумме погашенной задолженности. При этом условия акции не распространяются на пени, начисленные судебным решением или судебным приказом, а также на пени, являющиеся частью иска, находящегося на судебном рассмотрении. Размер пени, подлежащих отмене, не может превышать сумму оплаты задолженности, внесенной потребителем в период проведения акции, за потреблённые коммунальные услуги.

Энергетики благодарят потребителей, своевременно вносящих платежи, а должникам рекомендует решить вопросы о погашении либо реструктуризации долга, не доводя дело до судебного делопроизводства. Заключить соглашение о рассрочке платежей возможно при наличии паспорта и первоначального платежа не менее 30 % от общей суммы задолженности в филиалах Теплоэнергосервиса по месту жительства.

Подробнее с условиями и порядком проведения акций можно ознакомиться в отделениях и участках сбыта в филиалах Теплоэнергосервиса по месту жительства.