Теплоэнергосервис выполнил монтаж теплосетей

АО «Теплоэнергосервис» (входит в ПАО «Якутскэнерго» Группы РусГидро) в рамках инвестиционной программы завершило строительство сетей теплоснабжения для технологического присоединения объектов жилого фонда в селе Хайыр Усть-Янского улуса.

Всего проложено 327 м магистральных сетей и 185,5 м распределительных сетей к домам по улице А. Алексеева. По улице М. Стручковой смонтировано 347 м тепловых сетей, по улице Новой – 50 м магистральных сетей и 25 м распределительных.

«С 2019 года Теплоэнергосервис поэтапно подключает частный жилой фонд в Хайыре. Мы уделяем особое внимание присоединению к централизованному теплоснабжению соцобъектов и жилья в труднодоступных населенных пунктах, обеспечивая комфорт и благополучие жителей села», — пояснил генеральный директор Максим Трофимов».

Так Усть-Янский филиал в 2019 году были выполнены работы по строительству трассы по ул. И. Барабанского, А. Болтунова, В. Барабанского, М. Стручковой и подключено 47 объектов. С увеличением объема финансирования в 2021 году выполнены работы по строительству трассы по ул. А. Болтунова, ул. М. Стручковой и подключено 13 домов. На сегодняшний день выполнены работы по подключению еще 20 зданий.

По информации ведущего инженера группы капитального строительства Ларисы Матюниной до начала отопительного сезона к сети централизованного теплоснабжения будет подключено еще 6 жилых домов и фельдшерско-акушерский пункт по ул. В. Барабанского.

Село Хайыр находится в северной части Якутии на расстоянии 408 километров от поселка Депутатский и является единственным населенным пунктом Омолойского национального наслега.