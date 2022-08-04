04.08.2022
10:33
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Якутия

Теплоэнергосервис вводит новые объекты водоснабжения

В рамках инвестиционной программы АО «Теплоэнергосервис» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) вводит новые объекты систем водоснабжения в удаленных и труднодоступных малонаселенных пунктах Якутии.

Так в Усть-Янском селе Тумат завершены работы по строительству насосной станции. Она обеспечивает водоснабжение котельной, подачу воды на производственные и противопожарные нужды. Прежде в селе подобное сооружение отсутствовало.

Еще одну насосную Теплоэнергосервис возводит в Нижнеянске взамен обветшавшей станции водоочистных сооружений, реконструировать которую уже нецелесообразно. Строительство насосной станции ведется с опережением графика.

«На данном этапе специалисты приступают к монтажу оборудования. Насосы, установленные в здании станции, будут обеспечивать необходимое давление в системе водоснабжения и поставлять воду в магистральный трубопровод для 160 потребителей», – рассказала начальник управления инвестиций и капитального строительства Оксана Буракова».

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АО «Теплоэнергосервис»

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