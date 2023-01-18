Теплоэнергосервис ведет восстановительные работы в поселке Светлый

Три сменных бригады Вилюйского филиала АО «Теплоэнергосервис» выполняют аварийно-восстановительные работы на водоводе в поселке Светлый.

Теплоэнергетики отогревают участок трубопровода с водозабора на водоочистные сооружения п. Светлый, работа которого была нарушена из-за экстремальных холодов (при температуре наружного воздуха -51 градус). Утром 17 января в поселке были введены ограничения холодного, а вечером того же дня горячего водоснабжения.

В восстановлении водовода задействовано 18 человек и 4 единицы техники Вилюйского филиала, в том числе одна передвижная парогенераторная установка. На помощь коллегам дополнительно из г. Ленска в Светлый выехала бригада ООО «ЛПТЭС» в количестве 5 человек. Также на подвозе воды жителям используется 3 единицы водовозной техники, в том числе две автоцистерны МЧС.

В данное время на водоводе проводятся сварочные работы. Восстановление водовода планируется завершить до конца 18 января, осталось отогреть 20 метров трубы. Газовая котельная поселка запитана по второй технологической ветке водовода и работает в штатном режиме, перерывов теплоснабжения не было. Восстановление подачи холодной и горячей воды населению будет осуществлено в кратчайшие сроки.