Теплоэнергосервис: Стартовала программа «15 добрых дел»

В рамках благотворительной программы «15добрых дел», стартовавшей в АО «Теплоэнергосервис» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) к юбилею Общества, Молодежный Совет АО «Теплоэнергосервис» выступил с инициативой оказания адресной помощи семье, где шестеро детей остались на попечении отца и бабушки.

На средства, собранные сотрудниками из личных сбережений, были приобретены толстовки, рюкзаки с ортопедической спинкой, канцтовары для всех троих учеников и небольшие подарки для младших членов семьи.

«Мы начали действовать с составления сметы на расходы, предварительно записав размеры троих подростков», — делится Нина Слепцова, ведущий инженер Группы технического перевооружения Управления инвестиций и капитального строительства. «Подарки получились качественные и понравились детям, мы это заметили по их реакции. Я сама из многодетной семьи, где нас 8 детей, поэтому не понаслышке знаю, как необходима подобная помощь. Младшие дети тоже получили подарки — раскраски, пластилин и небольшие игрушки. Дети были рады не только подаркам, но и вниманию. И эта радость передалась и нам!».

Акция «Соберем ребенка в школу!» ежегодно проводится в филиалах Исполнительной Дирекции АО «Теплоэнергосервис», — делится лидер Молодежного Совета Николай Давыдов. «Семью для оказания помощи нам подсказали в Управе Промышленного округа Якутска, с которой мы продолжаем плодотворно сотрудничать. Эстафету добрых дел поддержали филиалы Общества, поэтому волна добрых дел должна охватить не только столицу, но и районы нашей республики» — пояснил лидер Молодежного Совета Николай Давыдов.