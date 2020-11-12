Теплоэнергосервис проводит профилактику распространения коронавируса

Теплоэнергосервис (дочернее предприятие Якутскэнерго, Группы РусГидро), в период сохранения в Якутии напряженной ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, предпринимает всевозможные меры по дезинфекции и контролю за состоянием здоровья работников.

С целью минимизировать риск заражения вирусом почти двухтысячный коллектив Общества, было принято решение перевести максимальное количество административно-управленческого персонала на удаленный режим работы, прекратить проведение очных мероприятий, рабочие встречи и совещания проводить в режиме телефонной или видеосвязи, минимизировать командировки. Ведется централизованное обеспечение филиалов ОА «Теплоэнергосервис» необходимыми дезинфицирующими средствами.

«Всем работникам компании сохраняются условия оплаты труда вне зависимости от формы работы, больничные оплачиваются в установленном порядке, продолжают действие все социальные программы. В круглосуточном режиме следим за развитием эпидемиологической ситуации среди производственного персонала» — отметил генеральный директор АО «Теплоэнергосервис» Максим ТРОФИМОВ.

В ответственный для теплоэнергетиков период отопительного сезона, сопровождающийся непростой эпидемиологической обстановкой, на всех объектах теплогенерации развернуты работы по дополнительной обработке помещений, обеспечению средствами защиты и гигиены работников, поддерживающих беспрерывную и круглосуточную подачу тепла потребителям шести районов региона: Алданский, Оймяконский, Усть-Майский, Усть-Янский, Ленский район (г. Ленск), Мирнинский район (п. Чернышевский, п. Светлый), а также в Охотском районе на севере Хабаровского края.

В целях профилактических мероприятий по предупреждению распространения инфекций, АО «Теплоэнергосервис» призывает потребителей производить оплату коммунальных услуг через дистанционные сервисы, такие как Сбербанк-онлайн или Квартплата+.