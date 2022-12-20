Теплоэнергосервис провел работы по подключению врачебной амбулатории

Оймяконский филиал Теплоэнергосервиса провел работы по подключению врачебной амбулатории в селе Томтор.

В Оймяконском районе 17 декабря состоялось торжественное открытие важного социального объекта – новой врачебной амбулатории в с. Томтор. Она построена в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и республиканской программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Оймяконский филиал АО «Теплоэнергосервис» (дочернего общества ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) выполнил работы по подключению медучреждения к централизованному теплоснабжению села.

«Этот социально-значимый объект был подключен к отоплению досрочно, с опережением графика. Сотрудники филиала провели работы по прокладке подводящих трубопроводов к котельной МКУ-12», — рассказал директор Оймяконского филиала АО «Теплоэнергосервис» Максим Ямщиков.

В целом, в рамках ремонтной программы 2022 года для снижения тепловых потерь и аварийности в теплосетях Теплоэнергосервис в Томторе выполнил работы по замене участков сетей по улицам Богатырева, Пятилетка, Кулаковского, Чисхана-Заболоцкого и на участке по улице Обручева, где были использованы трубы с гидроизоляцией.

На 2023 год в рамках ремонтной и инвестиционной программ запланирован капитальный ремонт тепловых сетей, включая полную замену и восстановление тепловой изоляции, кроме того будет проведена модернизация оборудования котельной МКУ-12,5. Также планируется возведение новой котельной в переулке «Рабочий» для подключения жильцов нового микрорайона.