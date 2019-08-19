Теплоэнергосервис продолжает завоз топлива в отдаленные районы Якутии

Теплоэнергосервис (дочернее предприятие Якутскэнерго) продолжает навигацию 2019 года для нужд ресурсоснабжающих объектов компании, расположенных в шести районах Якутии и на севере Хабаровского края.

На сегодня необходимым запасом каменного угля (3 тысячи тонн) обеспечены котельные р. п. Охотск в Хабаровском крае. Отгрузка и перевозка топлива осуществлялась с разреза «Эльгинский» Южной Якутии железнодорожным транспортом до порта Ванино Хабаровского края, далее морем на теплоходе «Омский-115» до Охотского торгового порта.

Начальник отдела топливообеспечения Теплоэнергосервиса Константин Рупасов рассказал, что завоз годового объема каменного угля (53,4 т) для нужд отдаленных населенных пунктов Алданского, Усть-Майского и Оймяконского районов осуществляется в течение всего навигационного периода по реке Алдан тремя единицами флота Энерготрансснаба самоходными судами: СК-2035, СПН-666 и баржой-приставкой МП-1426 с угольного разреза Джебарики-Хая. Ориентировочная единовременная загрузка 3 судов обеспечивает перевозку около 2,7 тысяч т. Круговой рейс судов до пунктов назначения и обратно в среднем составляет 4 суток.

На текущий момент перевозка угля по реке Алдан в графике. Запасом топлива на всю зиму (24,8 тысяч т каменного угля) обеспечены ресурсоснабжающие объекты отдаленных поселков – Чагда, Кутана Алданского района и Белькачи, Усть-Миль, Петропавловск, Усть-Мая, Эжанцы Усть-Майского района Якутии. До конца сентября еще 26,5 тысяч т угля предстоит доставить в село Кюпцы и в поселок Эльдикан Усть-Майского района. Завершится навигация на реке Алдан в сентябре после доставки 1,5 тысяч т угля в якутский п. Хандыга, откуда уголь уже автотранспортом доставят для котельных сел Томтор, Сордоннох, Оймякон Оймяконского района Якутии.

Для нужд котельных арктического Усть-Янского филиала во второй декаде июля 13,9 тысяч т каменного угля были отгружены с Хакасских угольных разрезов и по железной дороге доставлены до морского торгового порта Мурманск. Далее тремя морскими судами ПАО «ЛОРП»: «Евгений Ушаков» — 6,7 тысяч т, «Ермак» — 4,6 тысяч т, «Капитан Пашнин» — 2,6 тысяч т. уголь доставили в п. Нижнеянск для дальнейшей перевозки речными судами ООО «ЯРП» по реке Яна для котельных села Усть-Янск и п. Усть-Куйга. Однако в связи с низким уровнем воды в р. Яна график доставки топлива корректируется. Так, по состоянию на 19.08.2019 г. глубина на лимитирующем перекате Диринг-Аян на участке Нижнеянск-Усть-Куйга составил всего 110 см. На сегодня в поселок Усть-Куйга удалось завезти только 602 т сырой нефти (35% от плана 1,7 тысяч т). В поселок Кресты доставлено более 1 тысячит (при плане 2 тысячи т). С открытием автозимника доставленный объем жидкого топлива поступит на объекты теплогенерации в поселки Казачье и Сайылык. До конца навигации (третья декада сентября) теплоэнергетикам предстоит завезти еще 1,4 тысяч т угля в с. Усть-Янск, 5,3 тысяч т угля в п. Усть-Куйга, а также 2 тысячи т нефти в п. Усть-Куйга и п. Кресты