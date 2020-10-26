Теплоэнергосервис продолжает доставку топлива в плановом режиме

Теплоэнергосервис (дочернее предприятие Якутскэнерго, группы РусГидро) продолжает доставлять топливо железнодорожным транспортом и по дорогам круглогодичного использования для ресурсоснабжающих объектов Алданского, Оймяконского и Охотского филиалов.

Всего в отопительный период 2020-2021 гг. компания планирует доставить 172,9 тыс. т топлива. Из которых автозимником — 80 тыс. т угля и 3,9 тыс. т сырой нефти, железнодорожным транспортом более 89 тыс. т твердого топлива.

По информации генерального директора Теплоэнергосервиса Максима Трофимова, отгрузка и доставка угля для муниципальных образований «Город Алдан», «Город Томмот», «Поселок Ленинский», «Поселок Нижний Куранах» и «Белетского национального эвенкийского наслега» Алданского района Якутии предусмотрена в течение всего отопительного периода железнодорожным транспортом. На текущий момент доставка каменного угля осуществляется с ГОК Инаглинского (Чульмаканское каменноугольное месторождение Нерюнгринского разреза Якутии, производитель ООО «УК «Колмар») и с разреза Степной республики Хакасия (производитель АО «Русский Уголь). В октябре уже доставлено 7,8 тыс. т угля, до конца 2020 года предстоит до поставить еще порядка 39 тыс. т. Поставки угля в 2021 году будут осуществляться победителями конкурентных закупочных процедур.

Завоз угля для нужд Оймяконского филиала осуществляется автотранспортом с Кадыкчанского угольного разреза Магаданской области и с разреза Джебарики-Хая Республики Саха (Якутия). На сегодняшний день на энергообъекты п. Усть-Нера и Артык доставлено 8,7 тыс. т твердого топлива (19% от общего плана завоза в отопительный период). С разреза Джебарики-Хая в зимний период предстоит доставить 13 тыс. т угля на энергообъекты поселков: Томтор, Оймякон, Сордоннох, Ючюгей, Терют Оймяконского района Якутии.

Ресурсоснабжающие объекты Охотского предприятия работают на каменном и буром угле. На сегодняшний день для прохождения пиковых нагрузок зимнего периода все котельные р. п. Охотск Хабаровского края обеспечены годовым запасом (5,4 тыс. т) каменного угля, который был завезен навигацией еще в июле. Завоз бурого угля осуществляется в течение всего отопительного периода автотранспортом с местного Мареканского угольного разреза Хабаровского края. Из плановых (13 тыс. т) доставлено 1,6 тыс. т бурого угля.