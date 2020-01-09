Теплоэнергосервис продлил акцию «Новый год без долгов»

Теплоэнергосервис, дочернее предприятие Якутскэнерго, приглашает абонентов компании принять участие в акции «Новый год без долгов». Акция продлена до 15 января 2020 года в улусах и районах республики, входящих в зону действия Теплоэнергосервиса.

В период проведения акции потребителям коммунальных услуг Теплоэнергосервиса, имеющим задолженность за энергоресурсы, предоставляется возможность осуществить погашение основного долга без оплаты начисленных пени.

Для участия в акции потребителю необходимо будет оплатить имеющуюся задолженность в удобное время до 15 января 2019 г. включительно любым удобным способом: в пунктах по приему платежей Теплоэнергосервиса, Энергосбыта, через операторов ФГУП «Почта России», любым продуктом ПАО «Сбербанк России» (автоплатеж, устройство самообслуживания и т.д.), любой банковской картой (МИР, Visa, MasterCard) на сайте pay.kvartplata.ru (официальный партнер Теплоэнергосервиса).

Сумма начисленных пени будет списана пропорционально сумме погашенной задолженности. При этом условия Акции не распространяются на пени, взысканные судебным решением или судебным приказом, а также на пени, являющиеся частью иска, находящегося на судебном рассмотрении. Также, размер пени, подлежащих отмене, не может превышать сумму оплаты задолженности, внесенной потребителем в период проведения Акции, за коммунальные услуги Теплоэнегосервиса.

Теплоэнергосервис благодарит потребителей, своевременно оплачивающих платежи, а должникам рекомендует решить вопросы о погашении либо реструктуризации долга не доводя дело до судебного делопроизводства. Заключить соглашение о рассрочке платежей возможно при наличии паспорта и первоначального платежа не менее 30 % от общей суммы задолженности в филиалах Теплоэнергосервиса по месту жительства.

Подробнее с условиями и порядком проведения акций можно ознакомиться в отделениях и участках сбыта в филиалах Теплоэнергосервиса по месту жительства.