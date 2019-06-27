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Теплоэнергосервис приступил к строительству котельной и сетей на Полюсе холода

Теплоэнергосервис (дочернее общество Якутскэнерго) приступило к строительству нового современного ресурсоснабжающего объекта и сетей тепло-водоснабжения в отдаленном селе Оймякон Оймяконского района Якутии. 

Новая современная котельная МКУ – 7,5 МВт заменит две изношенные 1991 года постройки, что позволит подключить к централизованному отоплению всех желающих жителей одного из самых холодных регионов земли. Финансовая составляющая проекта — более 93 миллионов рублей.

К настоящему времени в полном объеме выполнены подготовительные работы. Произведена планировка территории под размещение новой котельной, осуществлена отсыпка площадки щебнем. Оборудование для оснащения котельной, металлопрокат, трубная продукция в полном объеме доставлены на объект строительства. Сразу после монтажа кровельных панелей теплоэнергетики приступят к главному этапу – настройке автоматики и пусконаладочным работам.

Генеральный директор Теплоэнергосервис Илья Горбунов рассказал, что компания планирует завершить все намеченные работы по строительству и вводу нового ресурсоснабжающего объекта к началу отопительного сезона 2019-2020 гг. 

Источник: Пресс-служба АО "Теплоэнергосервис".
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