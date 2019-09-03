Теплоэнергосервис принял участие в акции «Помоги собраться в школу»

Коллективы исполнительной дирекции и 6 филиалов Теплоэнергосервиса по доброй традиции оказали помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, поддержав ежегодную благотворительную акцию, приуроченную к Дню знаний.

Для воспитанников Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям из семей, оказавшихся в силу разных обстоятельств в сложной жизненной ситуации, якутские теплоэнергетики собрали и передали деньги на покупку необходимого, наборы канцелярских товаров, книги, обучающие пособия и игры, портфели, приобрели школьную форму.

Как рассказала председатель профсоюзного комитета Вилюйского филиала Теплоэнергосервиса Ольга Горина, за многие годы оказания благотворительной помощи коллектив Теплоэнергосервиса знает, как трудно малообеспеченным и многодетным семьям собирать детей в школу, чтобы обеспечить их самым необходимым: теплой одеждой, обувью, спортивными костюмами, канцелярией, от наличия которых зависят настроение и желание ходить в школу, уверенность в себе, успеваемость.