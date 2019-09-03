Теплоэнергосервис принял участие в акции «Помоги собраться в школу»
Коллективы исполнительной дирекции и 6 филиалов Теплоэнергосервиса по доброй традиции оказали помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, поддержав ежегодную благотворительную акцию, приуроченную к Дню знаний.
Для воспитанников Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям из семей, оказавшихся в силу разных обстоятельств в сложной жизненной ситуации, якутские теплоэнергетики собрали и передали деньги на покупку необходимого, наборы канцелярских товаров, книги, обучающие пособия и игры, портфели, приобрели школьную форму.
Как рассказала председатель профсоюзного комитета Вилюйского филиала Теплоэнергосервиса Ольга Горина, за многие годы оказания благотворительной помощи коллектив Теплоэнергосервиса знает, как трудно малообеспеченным и многодетным семьям собирать детей в школу, чтобы обеспечить их самым необходимым: теплой одеждой, обувью, спортивными костюмами, канцелярией, от наличия которых зависят настроение и желание ходить в школу, уверенность в себе, успеваемость.
«Для нас самих очень важно помогать детям – это позволяет им чувствовать себя защищенными и придает чувство уверенности, несмотря на то что их семьи столкнулись с трудностями», — отметил генеральный директор Теплоэнергосервиса Илья Горбунов.
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