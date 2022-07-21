Теплоэнергосервис оказал помощь в благоустройстве к 375-летию Охотска

Работники Охотского филиала АО «Теплоэнергосервис» оказывают помощь в благоустройстве территорий в поселке Охотск Хабаровского края.

«В этом году Охотску исполняется 375 лет и 90 лет Охотскому району. В юбилейный год мы стараемся навести порядок, — делится Иван Мартынов, глава поселка Охотск. — По улице Охотская, силами местного филиала Теплоэнергосервиса выполнен бесплатный снос двух ветхих домов».

Кроме участия в мероприятиях по благоустройству Охотска, работники АО «Теплоэнергосервис» с мая по июль выполнили работы по расширению и обновлению противопожарных полос в селе Резиденция, а также произвели разработку шурфов для исследования фундамента здания школы им. И. Я. Куртукова Булгинского сельского поселения.

«По просьбе администрации поселка мы всегда стараемся оказывать помощь, тем более в юбилейный год. На днях завершили работы по очистке от строительного мусора территории по улице Охотская, – рассказал директор Охотского филиала Теплоэнергосервиса Сергей Полищук. – На этом наше взаимодействие не прекращается, по традиции обязательно в декабре зальем каток».