«Теплоэнергосервис» об изменении расчета пеней и штрафов

АО «Теплоэнергосервис» разъясняет порядок начисления пени и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

26 марта 2022 года утверждено постановление Правительства РФ № 474 о привязке расчета пеней и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг к ключевой ставке Банка России, действовавшей на 27 февраля 2022 года. Оно распространяет свое действие на физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

«До 1 января 2023 года пени и штрафы за несвоевременную оплату ЖКУ будут начисляться с учетом ключевой ставки в размере 9,5% вместо 20% (размер ключевой ставки в настоящее время). В целях недопущения начисления пеней и штрафов АО «Теплоэнергосервис» рекомендует своим потребителем своевременно погашать задолженность за ЖКУ», сообщила Начальник управления реализации АО «Теплоэнергосервис» Наталья Николаева.

Оплатить потребленные жилищно-коммунальные услуги Теплоэнергосервиса можно привычными способами:

— В кассах Теплоэнергосервиса (оплату можно произвести как наличными денежными средствами, так и пластиковой картой);

— В кассах Энергосбыта (оплату можно произвести как наличными денежными средствами, так и пластиковой картой);

— Через АО «Почта России» на всей территории РС (Я);

— Через ПАО «Сбербанк России» (мобильное приложение, личный кабинет). Для удобства доступна оплата по QR-коду с помощью мобильного телефона.

— Через мобильное приложение «Квартплата +»

— Через личный кабинет потребителя АО «Теплоэнергосервис» на сайте tes.yakutskenergo.ru

— Через сайт ГИС ЖКХ по адресу: dom.gosuslugi.ru

Справочно: Согласно статье 155 Жилищного кодекса величина пени за неполное и несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги определяется с учетом ключевой ставки ЦБ на день фактической оплаты. Пени для населения начисляются с 31-го дня просрочки и составляют 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день. Начиная с 91-го дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере 1/130 ставки рефинансирования Центробанка, действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.