Теплоэнергосервис наращивает производственную мощность

АО «Теплоэнергосервис» (входит в Группу РусГидро) расширило зону деятельности – в состав Вилюйского филиала энергокомпании вошло Ленское предприятие тепловых и электрических сетей (ООО «ЛПТВС»). Это укрупнение позволит Тепоэнергосервису повысить надежность теплоснабжения и стать единым поставщиком услуг в городе Ленске Ленского района Якутии.

«Теплоэнергосервис стал основным поставщиком тепловой энергии и коммунальных услуг на территории г. Ленск. Основная задача на сегодня осуществить все запланированные мероприятия по подготовке оборудования к предстоящему отопительному сезону, обеспечить надежное предоставление услуг», – пояснил генеральный директор АО «Теплоэнергосервис» Максим Трофимов.

Ленское предприятие тепловых и электрических сетей — крупное теплоснабжающее предприятие Ленского района, которое работает на газовом топливе. Предприятие включает в себя отопительные блочно-модульные котельные, канализационные и насосные станции, водонасосные и очистные сооружения, в числе которых блок биохимической очистки сточных вод и др.