Теплоэнергосервис напоминает о своевременности оплаты предоставленных услуг

В соответствии с решениями государственного регулятора в области ценовой политики, по всей стране с 1 июля действуют новые тарифы на холодное и горячее водоснабжение из открытой системы отопления, водоотведение и электроотопление. Несмотря на то, что в РС(Я) приняты меры социальной поддержки граждан по оплате коммунальных услуг, даже по льготным тарифам расходы якутян изменятся.

АО «Теплоэнергосервис» предоставляет услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Алданского, Мирнинского, Ленского, Оймяконского, Усть-Майского, Усть-Янского улусов Республики Саха (Якутия) и Охотского района Хабаровского края. В целях недопущения начисления пеней и штрафов АО «Теплоэнергосервис» настоятельно рекомендует своим потребителем своевременно погасить задолженность за потребленные жилищно-коммунальные услуги. Без комиссии оплатить долги можно следующими способами:

 В кассах АО «Теплоэнергосервис» (оплату можно произвести как наличными денежными средствами, так и пластиковой картой);

 В кассах ПАО ДЭК «Якутскэнергосбыт» (оплату можно произвести как наличными денежными средствами, так и пластиковой картой);

 Через АО «Почта России» на всей территории РС (Я);

 Через ПАО «Сбербанк России» (мобильное приложение, личный кабинет). Для удобства доступна оплата по QR-коду с помощью мобильного телефона.

 Через мобильное приложение «Квартплата +»

 Через личный кабинет потребителя АО «Теплоэнергосервис» на сайте tes.yakutskenergo.ru

 Через сайт ГИС ЖКХ по адресу: dom.gosuslugi.ru

По всем интересующим вопросам можно обратиться на электронную почту sbyt@tes.yakutskenergo.ru, через личный кабинет tes.yakutskenergo.ru или по телефонам:

Алданский филиал: 8(41145)30014,

Вилюйский филиал: 8(41136)72003, 71984,

Ленский участок: 8(41137)39213, 39212

Оймяконский филиал: 8(41154)22195, 22201

Усть-Майский филиал: 8(41141)43254,

Усть-Янский филиал: 8 (41166)28551.