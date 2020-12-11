Теплоэнергосервис: коммунальные услуги можно оплачивать дистанционно

Теплоэнергосервис (дочернее предприятие Якутскэнерго, группы РусГидро) в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и в целях профилактических мероприятий по предупреждению распространения инфекций настоятельно рекомендует потребителям пользоваться дистанционными сервисами для оплаты коммунальных услуг.

Дистанционные сервисыпозволяют, не выходя из дома, оплачивать коммунальные услуги. Передавать показания счетчиков, задавать вопросы и получать консультации специалистов Теплоэнергосервиса можно по телефонной связи: Алданский филиал 8(41145)30014, Вилюйский филиал 8(41136)73815, Оймяконский филиал 8(41154)22319, Усть-Майский филиал 8(41141)43254, Усть-Янский филиал 8 (41166)28551, Охотский филиал 8(42141)91247.

Оплатить потребленные жилищно-коммунальные услуги Теплоэнергосервиса можно привычными способами:

Через ПАО «Сбербанк России» (мобильное приложение, личный кабинет). Для удобства доступна оплата по QR-коду с помощью мобильного телефона:

шаг 1. Приложение Сбербанк-онлайн;

шаг 2. В меню выберите вкладку «ПЛАТЕЖИ», зайдите в пункт «Оплата по QR и штрихкоду»;

шаг 3. Считайте QR-КОД на Вашей квитанции. Проверьте реквизиты (адрес, сумму платежа). Подтвердите платеж.

С 2020 года оплата коммунальных услуг без комиссии стала проще и быстрее благодаря мобильному приложению — «Квартплата+» или Платежному кабинету (pay.kvartplata.ru) системы «Город».

Приложение «Квартплата+» доступно для бесплатного скачивания в магазинах приложений Google Play, App Store. Мобильный сервис «Квартплата+» доступен как для зарегистрированных пользователей платежного кабинета системы «Город» Pay.kvartplata.ru, так и для новых пользователей, прошедших быструю регистрацию по номеру мобильного телефона. Для оплаты достаточно произвести поиск по Адресу или лицевому счету, выбрав «Теплоэнергосервис» в разделе «Вода и отопление». Среди возможностей мобильного сервиса: просмотр начислений и задолженностей по услугам, история оплат и архив квитанций, добавление нескольких карт для расчета. Поиск услуги ведется по различным параметрам: по адресу, ИНН или наименованию поставщика либо по названию услуги. Расчет осуществляется по картам Visa, Mastercard, «Мир» любого банка РФ.