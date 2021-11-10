«Теплоэнергосервис» готов к зимним максимумам

АО «Теплоэнергосервис» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) получило паспорт готовности к работе восенне-зимний период (ОЗП) 2021-2022 гг. Выдача документа подтверждает, что все объекты предприятия готовы к работе в самое ответственное для теплоэнергетиков время года – период отрицательных температур и максимального потребления тепловой энергии.

При подготовке к ОЗП персонал Теплоэнергосервиса провел ремонты 19 единиц котлового оборудования, выполнил перекладку 18,5 км тепловых сетей, а также ремонты 9 производственныхзданийи сооружений.

Для бесперебойного прохождения осенне-зимнего периода сформированы необходимые запасы топлива на энергообъектах. В период навигации было завезено 66,9 тыс. тонн угля и 4,6 тыс.тонн нефти.

Во всех филиалах прошли тренировки оперативного персонала по отработке действий при ликвидации аварий в условиях низких температур и зимнего максимума нагрузок.

Как отметил генеральный директор Максим Трофимов, основными задачами Теплоэнергосервиса в осенне-зимний период являются обеспечение надежной работы котельных и тепловых сетей, а также повышение эффективности производства и транспортировки тепловой энергии. «Все силы нашей компании направлены на безаварийную и надежную подачу тепловой энергии потребителям. От нас зависят комфорт и благополучие жителей нашей родной республики», — подытожил руководитель компании.