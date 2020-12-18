Теплоэнергосервис: акция «В Новый год без долгов» продолжается!

Встретьте Новый 2021 год без долгов. До 31 декабря потребители Теплоэнергосервиса могут оплатить задолженность за коммунальные услуги без пени. Напомним, в апреле этого года Правительство РФ выпустило Постановление № 424 по приостановке начисления пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг. «Мораторий» охватывает период с 1 апреля 2020 года до 1 января 2021 года.

В дополнение к данному Постановлению, чтобы поддержать своих клиентов, Теплоэнергосервис до 31 декабря 2020 г. проводит акцию по списанию пени, начисленных потребителям-гражданам в период до 1 апреля 2020 года и ранее. Под пеневую амнистию компании попадает задолженность за любой период, даже прошлых лет*.

Для того, чтобы аннулировать пени вам необходимо направить в участки сбыта филиалов Теплоэнергосервиса по месту жительства следующие документы:

— заявление с приложенной копией паспорта или водительского удостоверения, СНИЛС или ИНН;

— документ, подтверждающий право на жилое помещение (выписку из ЕГРН, свидетельство о регистрации права, договор социального найма и т.п.).

— В заявлении необходимо указать точный адрес, фамилию, имя, отчество собственника жилья, контактные данные (номер мобильного телефона, электронный адрес), место работы.

— Заявление можно направлять дистанционно на электронный адрес: sbyt@tes.yakutskenergo.ru.

Также, граждане, которые испытывают трудности с единовременным погашением задолженности, могут заключить соглашение о рассрочке оплаты долга. Теплоэнергосервис идет навстречу клиентам, оказавшимся в силу различным жизненных обстоятельств в непростых финансовых условиях, рассматривая возможность индивидуального графика погашения долгов.

Данные меры направлены на поддержку самых уязвимых категорий населения и не освобождают потребителей от оплаты коммунальных услуг. Теплоэнергосервис призывает клиентов своевременно рассчитываться за потребленные свет и тепло, от этого зависит своевременное выполнение нашей ремонтной кампании.

Телефоны контакт-центров Теплоэнергосервиса:

— Алданский район – тел: 8(41145) 30014,

— Ленский район – тел: 8(41137) 39213, 39212,

— Мирнинский район п.Светлый — тел: 8(41137) 71984,

— Мирнинский район п.Чернышевский — тел: 8(41137) 72003,

— Оймяконский район – тел: 8(41154) 22195,

— Усть-Майский район – тел: 8(41141) 43254,

— Усть-Янский район – тел: 8(41166) 28551,

— Охотский район Хабаровского края р.п. Охотск – тел: 8(42141) 91247.

*Внимание! Условия акции не распространяются на пени, взысканные судебным решением или судебным приказом, а также на пени, являющиеся частью иска, находящегося на судебном рассмотрении.