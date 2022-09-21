Теплоэнергетики высадили побеги хвойных деревьев

Нежные побеги лиственниц и сосны из Иркутского питомника, в рамках озеленения территорий после лесных пожаров, высадили работники Вилюйского филиала АО «Теплоэнергосервис» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро).

Участие в данной акции активисты профкома и работники предприятия приурочили к акции «15 добрых дел», проводимого Обществом к юбилею Теплоэнергосервиса.

В озеленении приняло участие 17 человек, в том числе один ребенок — дочка работницы Лилии Ганиевой. Шестилетняя Полина принимала участие в экологической акции впервые, поэтому была очень довольна высадкой своего первого дерева. «Я совершила хорошее дело – я посадила дерево и теперь буду наблюдать как оно будет расти!», — рассказала она.

На двух участках — возле офиса предприятия по улице Дзержинского, д. 4 и на территории, прилегающей к Цеху Тепловых Сетей (ЦТС) было высажено 50 побегов.