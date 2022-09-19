Теплоэнергетики присоединились к благотворительной юбилейной акции

Актив Профкома Алданского филиала АО «Теплоэнергосервис» (входит в ПАО «Якутскэнерго» и Группу РусГидро) присоединился к благотворительному движению «15 добрых дел», посвященному 15-летию Общества, акцией «Собери ребенка в школу». Помощь была оказана многодетной семье Цильке, где мама в одиночку воспитывает 6 детей, пятеро из которых учатся в средней школе №9 поселка Солнечный. Работники служб приобрели на личные средства школьные наборы для школьников.

Профсоюзная организация также сотрудничает с районной молодежной общественной организацией «Ориентир», которая плотно работает с отделом МВД Алданского района РС(Я) по делам несовершеннолетних (ПДН). Так, через молодежную организацию были переданы подарки детям из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Активисты профкома стараются оказывать помощь незащищенным слоям населения. Например, в день пожилого человека на средства профкома были переданы сладкие наборы к чаю в «Алданский межулусный дом интернат для престарелых и дом инвалидов» поселка Ленинский.

Этим летом Алданский филиал принял участие в ежегодном Республиканском фестивале «Берег Дружбы», который проводится уже в 16 раз в городе Томмот и вручил электросамокат шестилетнему Артему Егорову из г. Нерюнгри, победившем в номинации «Приз зрительских симпатий».