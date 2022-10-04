Теплоэнергетики подвели итоги благотворительной акции «15 добрых дел»

Активисты профкома и молодежные лидеры АО «Теплоэнергосервис» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) накануне 15-летия энергокомпании организовали волонтерское движение «15 добрых дел» среди районных филиалов.

Одними из первых благотворительную помощь оказали сотрудники Охотского филиала. К 370-летию основания Охотска и 90-летию со дня образования Охотского Муниципального района теплоэнергетики провели работы по благоустройству территорий, очистив улицу Охотская от строительного мусора после сноса двух ветхих домов.

Сотрудники исполнительной дирекции организовали благотворительную ярмарку, средства от которой были направлены коллегам — работникам Верхоянских электрических сетей АО «Сахаэнерго», пострадавшим во время наводнения.

Теплоэнергетики Оймяконья оказали помощь в уборке и вывозе технического мусора в поселке Усть-Нера по улице Коммунистическая. Во время работ была задействована тяжелая техника, всего вывезли более 20 кубометров груза.

Экологический десант Молодежного совета очистил от мусора береговую зону территории Якутского речпорта. Акция прошла в рамках федерального благотворительного волонтерского проекта «оБЕРЕГАй».

Работники Вилюйского филиала Теплоэнергосервиса в рамках озеленения территорий после лесных пожаров высадили саженцы лиственницы и сосны из Иркутского питомника. Сотрудники Исполнительной дирекции также приняли участие в озеленении, высадив 127 саженцев акации по улице Труда в столице республики.

Усть-Майские теплоэнергетики произвели ремонт теплоустановок в Усть-Майской средней школе. А школьники двух других районов республики на первое сентября получили канцтовары от работников Алданского и Вилюйского филиалов. Также к началу учебного года сотрудники исполнительной дирекции приобрели на собранные средства необходимую одежду и школьные принадлежности для многодетной семьи, где шестеро детей остались на попечении отца и бабушки.

Окружены вниманием энергетиков и пожилые люди. Усть-Янский филиал вручил «Корзину добра» трем ветеранам поселка Депутатский. В Якутске была оказана помощь по благоустройству квартиры 86-летней Валентине Ивановне Майхржак. Также лидеры профсоюзного и молодежного движения ИД оказали помощь ветерану Анастасии Степановне Кислицыной, всю жизнь проработавшей электросварщиком СМУ в системе МВД. Ветерану была оказана помощь в вывозе с участка 10 кубометров пришедших в негодность вещей.

К началу октября были проведены еще две акции: вручен «Чемодан добра» маленьким пациентам отделения онкогематологии Педиатрического центра РБ№1-НЦМ и проведен мастер-класс по баскетболу для учеников 9 классов подшефной школы №10 в Якутске.

В АО «Теплоэнергосервис» подобные мероприятия проводятся регулярно. На новогодние праздники дети Охотска вновь будут кататься на катке, который по устоявшейся традиции заливают к праздникам охотские теплоэнергетики.