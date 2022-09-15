Теплоэнергетики оказали помощь ветерану со статусом «Дети войны»

В рамках благотворительной акции «15 добрых дел», приуроченной к дате образования АО «Теплоэнергосервис» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро), активисты электропрофсоюза и молодежного совета Общества оказали безвозмездную помощь ветерану со статусом «Дети войны» в уборке приусадебного участка.

Анастасия Степановна Кислицына всю жизнь проработала электросварщиком СМУ в системе МВД. Будучи с мужем коллегами по цеху, вместе в молодые годы объездили всю страну, возводя промышленные объекты, пока не обосновались в Якутске.

«В прошлом году умер дед, осталась одна», — рассказывает Анастасия Степановна. «За годы проживания в этом доме все, что нажили с мужем уже превратилось в рухлядь. А вывезти мусор некому, сына парализовало после ковида».

Группа работников исполнительной дирекции АО «Теплоэнергосервис» из пяти человек в составе главного специалиста отдела расчетов и доходов Василия Решетникова, инженера отдела экологической безопасности и водопользования Алексея Колпакова, инженера производственно-технического управления Эрчима Егорова, инженера программиста отдела информационных технологий Валерия Монастырева под руководством начальника отдела эксплуатации оборудования и сетей Николая Давыдова очистили от мусора двор пенсионера-ветерана.

«Для проведения акции АО «Теплоэнергосервис» предоставил автопогрузчик, а мы с коллегами загрузили около 10 кубометров пришедших в негодность вещей», — поделился лидер молодежного совета Николай Давыдов.

Молодой специалист Алексей Колпаков считает, что «главная цель данных акций не именно в помощи отдельной группе населения, а как-раз-таки в укреплении в социуме добродетели, открытости и отзывчивости молодого поколения ко всем, без всякого исключения. Жизнь идёт, сменяются дни, годы, тысячелетия, а человек всегда должен оставаться человеком. А такая акция как помощь ветеранам – это важное общественное событие!».