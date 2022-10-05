Теплоэнергетикам вручили грамоты и благодарности

В АО «Теплоэнергосервис» (дочернем обществе ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) состоялось вручение наград Министерства ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) в честь 15-летия энергокомпании. Коллектив приветствовали генеральный директор Максим Трофимов, заместитель генерального директора по финансам и экономике Гульчачак Мазжерина, заместитель главного инженера Дмитрий Кондратьев.

Почетной грамотой Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я) за значительный трудовой вклад, внесенный в стабильное функционирование предприятия, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, а также в связи юбилейной датой Теплоэнергосервиса награждены начальник отдела расчетов и доходов Управления реализации Михаил Копырин, машинист бульдозера автотранспортного участка п. Чернышевский Вилюйского филиала ТЭС Василий Друк, машинист насосных установок участка канализационно-водоочистных сооружений Цеха тепловых сетей п. Светлый Вилюйского филиала Наталья Лисконог.

Благодарностями Министерства ЖКХ и энергетики отмечены главный бухгалтер Управления бухгалтерского и налогового учета АО «Теплоэнергосервис» Марина Галецкая, ведущий бухгалтер Управления бухгалтерского и налогового учета Лилия Романова, инженер группы планирования энергопотребления и договорной работы Управления реализации Екатерина Шулунова, машинист котельной на угле, участка Терють Оймяконского филиала Артур Николаев, машинист топливоподачи котельной п. Лебединый Алданского филиала Светлана Люй-шан и ведущий юрисконсульт отдела правового обеспечения сбытовой и производственной деятельности Управления правового обеспечения Елена Тимофеева.

Среди филиалов Телпоэнергосервиса почетной грамотой Якутскэнерго отметили машиниста ДВС Участка электрооборудования КИПиА ДЭС Оймяконского филиала Сергея Беляцкого, машинистов угольных котельных Усть-Майского филиала Георгия Хороших, Александра Огая, Степана Трофимова, слесаря-электрика по ремонту электрооборудования Усть-Майского филиала Виктора Могилу, главного бухгалтера Вилюйского филиала Гелену Полубесову.

Благодарность ПАО «Якутскэнерго» получили ведущий специалист Отдел кадров Вилюйского филиала Виктория Копысева, инженер-программист Службы информационных технологий Вилюйского филиала Сергей Ольяной, начальник Планово-экономического отдела Алданского филиала Елена Филиппова, водитель погрузчика Алданского филиала Виктор Беккер, инженер-инспектор Отдела сбыта группы тепловой инспекции Оймяконского филиала Валентина Шафи, машинист угольной котельной Оймяконского филиала Дмитрий Чачуа. А также были награждены работники исполнительной дирекции: заместитель главного бухгалтера Управления бухгалтерского и налогового учета Татьяна Савельева, ведущий инженер Отдела экологической безопасности и водопользования Айна Максимова, начальник Производственно-технического отдела Роман Марков, ведущий инженер Отдела материально-технического снабжения Людмила Старцева, ведущий инженер Тепловой инспекции — Эмма Чехова, главный специалист Финансового отдела Елена Бочкарева, начальник Отдел труда и заработной платы Татьяна Куземченко, ведущий экономист Отдела труда и заработной платы Ирина Коломойцева, ведущий специалист Группы безопасности и режима Геннадий Салыгин.

Руководство Теплоэнергосервиса также отметило Почетными грамотами и благодарностями ряд работников за высокие трудовые достижения и активное участие в общественной жизни компании. Всего грамотами и благодарностями было поощрено 66 специалистов.