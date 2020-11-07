Тепло ЯТЭЦ: старейшему энергообъекту Якутии – 83 года!

3 октября 1937 года Якутская Центральная электростанция дала пробный ток, а 7 ноября в день празднования XX годовщины Октябрьской революции была торжественно пущена в эксплуатацию. Мощность станции составляла 750 кВт. Именно этот день принято считать Днем рождения ЯТЭЦ – старейшего энергогенерирующего предприятия Якутии, сегодня ему исполняется 83 года.

Якутская центральная электростанция, ставшая преемницей первой городской электростанции, построенной в столице республики в 1914 году, возводилась в период, когда страна переживала очередной этап подъема производительных сил, – отмечает директор ЯТЭЦ Вадим Андриевский. – План государственной электрификации (ГОЭЛРО), принятый 100 лет назад, в 1920 году, стал, по сути, планом развития всей страны. По нему строились Волховская ГЭС, Днепрогэс и другие крупные энергетические предприятия в центре.

Вторым его этапом стало развитие производства на Дальнем Востоке. Для обеспечения условий по развитию промышленности в 30-е годы вводятся в эксплуатацию электростанции во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Артеме. Номером 5 в этой череде крупных энергостроек стала Якутская центральная электростанция. Позднее были введены в строй Биробиджанская, Сучанская и Майская ГРЭС – последняя, кстати, очень похожа на нашу внешне и по имеющемуся оборудованию.

В 1938 году на станции был смонтирован турбоагрегат СР-20 мощностью 2500 киловатт производства Кировского завода (г. Ленинград). К концу 30-х годов станция вышла на проектную мощность 5000 киловатт. Тогда ЦЭС работала на угле, который доставлялся баржами с разреза Кангалассы. Погрузочно-разгрузочные работы велись вручную. К 1965 году мощность станции была увеличена до 17 МВт, а в январе 1968 года в ее жизни начинается новый этап с приходом природного газа вилюйского месторождения. Мощность станции достигает 24,5 МВт. До пуска Якутской ГРЭС в 1970 году ЯТЭЦ была основным источником электро- и теплоснабжения города. К 1990 году на Якутской теплоэлектроцентрали были введены в работу пять водогрейных котлов, установленная тепловая мощность станции составила 497 Гкал/ч, а протяженность магистральных тепловых сетей в двухтрубном исполнении – более 60 км.

Станция прошла долгий и славный путь – от работы на угле, который выгружали вручную, до блочно-модульной, полностью автоматизированной газовой котельной.

Сегодня Якутская теплоэлектроцентраль – это опытный сплоченный коллектив – объединение ветеранов энергетики и молодых специалистов, преданных своему делу и уверенных в завтрашнем дне. Динамичное расширение схемы централизованного теплоснабжения города с применением новых технологий – результат многолетней деятельности тысяч людей, вложивших душу и энергию своих сердец в развитие энергетической отрасли.

Работники станции – профессионалы высочайшего класса, открытые всему новому, и в то же время бережно сохраняющие многолетние традиции коллектива.

В День рождения станции от всей души желаем всем, чья трудовая биография согрета теплом ЯТЭЦ, успехов, здоровья, счастья, благополучия и неиссякаемой энергии в достижении намеченных целей!

Справка

Якутская ТЭЦ осуществляет выработку и транспортировку тепловой энергии. Электрическая мощность теплоэлектроцентрали составляет 12 МВт, а тепловая – 500 Гкал. В обслуживании предприятия 126 км магистральных тепловых сетей, 350 км сетей тепловодоснабжения и 36 центральных тепловых пунктов. Старейший из действующих энергообъектов республики вот уже более 80 лет обеспечивает теплом жилые дома, объекты социального и коммерческого назначения города Якутска.

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» — 1 138,510 МВт, тепловая – 1723,651 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

РусГидро — одна из крупнейших по установленной мощности российских энергетических компаний, объединяющая более 400 объектов генерации. РусГидро вырабатывает 70% электроэнергии для Дальнего Востока и является крупнейшим производителем тепла. Установленная электрическая мощность электростанций РусГидро составляет 38 ГВт, в том числе на Дальнем Востоке — свыше 12 ГВт; тепловая мощность – более 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 104 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.