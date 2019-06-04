АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
22
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  65.55
 73.22
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
04.06.2019, 13:00
Культура & Образование
Афиша
Бриллиантовый цирк Якутии развернет шатер цирка-шапито
04.06.2019, 12:52
Культура & Образование
Ульяна Винокурова: Национальный театр танца — созрел в Год театра!
04.06.2019, 12:48
Экономика
Определен владелец iPhone Х от СК «Стерх»!
04.06.2019, 12:36
Финансы
Алмазэргиэнбанк стал лауреатом премии «Лучшие социальные проекты России»
04.06.2019, 12:25
Культура & Образование
Афиша
«Тепло вечной мерзлоты» вновь на арене Сахацирка!
04.06.2019, 12:13
Якутия
Анонс
В Якутии пройдет общереспубликанский день приема граждан
04.06.2019, 12:06
Судебная хроника
Глава Усть-Майского района привлечен к ответственности
04.06.2019, 12:02
Спорт
Футболу в Якутии быть!
04.06.2019, 11:59
Якутия
В Якутии две дороги отремонтируют по новым технологиям
04.06.2019, 11:56
Культура & Образование
Эксклюзив
Малоизвестные картины известных художников
04.06.2019, 11:47
Происшествия
Видео
Преступление в столице Южной Якутии попало на камеру
04.06.2019, 11:39
Общество
Вознесение Господне 2019 — традиции и приметы
04.06.2019, 11:36
Экология
Национальный лесной форум завершил свою работу в Якутии
04.06.2019, 11:21
Происшествия
В Якутии за сутки произошло 12 пожаров
04.06.2019, 11:08
Официально
Анонс
Чаяндинское месторождение получит более 60 тыс. тонн грузов в летнюю навигацию
04.06.2019, 11:08
Якутия
Сохраним памятники
04.06.2019, 10:59
Сахалыы
Анонс
8 июня приглашаем на Ысыах Вилюйского землячества!
04.06.2019, 10:57
Происшествия
Молодая якутянка, протрезвев, поняла, что натворила «дел»
04.06.2019, 10:45
Экономика
В Энергосбыте проходит месячник пожарной безопасности
04.06.2019, 10:34
Судебная хроника
Земельная эпопея в Усть-Нере?
04.06.2019, 10:21
Культура & Образование
Эксклюзив
Дни Сайа, как фейерверк ее творчества…
04.06.2019, 10:13
Экономика
Верь в доброту, набирай высоту
04.06.2019, 10:02
Общество
Репортаж
Ысыах Европы расширяет границы
04.06.2019, 9:45
Судебная хроника
В Якутии женщина оскорбила врача-педиатра
04.06.2019, 9:33
Происшествия
Чем занимались житель Якутска с приятелем в машине поздно ночью?
04.06.2019, 9:32
Экономика
Эксклюзив
Репортаж
День имени «VISCONTI»! История создания бренда и репортаж с места события
04.06.2019, 9:11
Якутия
Якутия готовится к выездной сессии ВЭФ-2019
04.06.2019, 9:00
Экология
Ситуация в Походске вызывает тревогу
04.06.2019, 8:42
Якутск
Эксклюзив
Страсти вокруг Кырджагасова: мэр и спикер обменялись письмами
04.06.2019, 3:04
Футуролог
Интервью
Мурад Аджи: Я ожидаю встречи с умным и образованным читателем…
04.06.2019, 2:18
Экономика
Специалисты Якутскэнерго приняли участие в акции «Международный День соседей»
04.06.2019, 2:12
Культура & Образование
Сегодня день рождения артистов и поэтессы
04.06.2019, 2:02
Сахалыы
«Уһун Дьурантаайы-2019» куоҥкуруска ыҥырабыт
04.06.2019, 1:24
Экономика
Охрана труда на станциях Якутскэнерго признана одной из лучших
04.06.2019, 0:07
Экономика
Контролеры Энергосбыта повышают квалификацию
04.06.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, вторник 4 июня 2019
03.06.2019, 23:22
Якутия
Якутский кооператив дикоросов в этом году планирует продать 90 тонн брусники
03.06.2019, 23:18
Происшествия
Экстра
В Якутии затапливается поселок
03.06.2019, 23:04
Сахалыы
Саха суруналыыстара ‒ Казахстаҥҥа (төрдүс чааhа)
03.06.2019, 22:13
Якутия
Конструктивные предложения площадки «Лесное законодательство в действии» будут рассмотрены Госдумой
03.06.2019, 21:03
Официально
Анонс
Открыто движение по наплавным мостам
03.06.2019, 21:01
Общество
Анонс
Изменен график плановых работ энергетиков на 4 июня
03.06.2019, 18:14
Якутск
В Якутске на 3 часа перекроют улицу Пирогова
03.06.2019, 18:00
Экономика
График плановых работ энергетиков на 4 июня
03.06.2019, 17:57
Происшествия
В Якутском суде рассмотрят дело о мошенничестве в сфере долевого строительства
03.06.2019, 17:45
Судебная хроника
В Якутии наказали главу наслега за эксплуатацию труда
03.06.2019, 17:37
Якутия
До сих пор мы возим древесину по бумажкам — Николаев
03.06.2019, 17:28
Экономика
Энергетики восстановили электроснабжение города Ленска
03.06.2019, 17:14
Судебная хроника
В Якутском горсуде состоялся допрос знакомой Левадных, из окна которой сбежала филиппинка
03.06.2019, 17:08
Якутск
В Якутске появилась новая улица имени Николая Матчитова
03.06.2019, 16:59
Происшествия
В Якутии спасатели нашли мужчину, который неделю провел в тайге
03.06.2019, 16:58
Происшествия
По постановлению прокуратуры Мирного организация оштрафована
03.06.2019, 16:43
Происшествия
Видео
В Якутске загорелся жилой дом на улице Кузьмина
03.06.2019, 16:40
Погода
Прогноз погоды на завтра
03.06.2019, 16:33
Происшествия
Резонанс
Страшное убийство в АЛРОСА: найдены подозреваемые
03.06.2019, 16:30
Происшествия
Жительница Якутска во дворе дома перепутала газ и тормоз
03.06.2019, 16:13
Происшествия
Видео
В общежитии Мирного вспыхнул пожар
03.06.2019, 16:01
Судебная хроника
Эксклюзив
Дело Местникова: адвокат пытается оспорить видеозапись
03.06.2019, 15:45
Экология
Паводок пришел в Походск
03.06.2019, 15:30
Происшествия
В Якутии ищут пропавшего рыбака
03.06.2019, 15:15
Происшествия
Рейс авиакомпании «Якутия» задержали в Толмачево на 13 часов
03.06.2019, 15:00
Происшествия
Резонанс
Ребенок, упавший с пятого этажа в Якутии, находится в сознании
03.06.2019, 14:55
Культура & Образование
Кыыдаана Игнатьева: В 15 населенных пунктах республики будут арт-объекты местных художников
03.06.2019, 14:45
Судебная хроника
В Якутии сельский глава получил штраф за равнодушие
03.06.2019, 14:20
Происшествия
В Якутии выявлены две кредиторские компании, работающие без лицензии
03.06.2019, 14:00
Якутск
Объявление
Автобусный маршрут № 9 перешел на летнее расписание
03.06.2019, 13:45
Якутия
Владимир Солодов: повышений цен не будет
03.06.2019, 13:30
Желток
Instagram
Эдик Якут заступился за Ольгу Бузову
03.06.2019, 13:15
Якутия
К приложению «Best Parom» подключатся еще два перевозчика
03.06.2019, 13:03
Якутия
Премьер-министр Якутии проверил работу паромной переправы Якутск-Нижний Бестях
03.06.2019, 13:00
Экономика
«Саханефтегазсбыт» доставил первую партию нефтепродуктов в вилюйскую группу районов
03.06.2019, 12:59
Якутия
Позитив
Покровск и Нюрба стали победителями Всероссийского конкурса
Культура & Образование
4 июня 2019, 12:25
60

«Тепло вечной мерзлоты» вновь на арене Сахацирка!

Дорогие друзья!

Государственный цирк Якутии приглашает вас 21 июня, в самый главный летний праздник Якутии – Ысыах, на легендарный цирковой спектакль «Тепло вечной мерзлоты».

Эксклюзив-этно-шоу цирковой спектакль «Тепло вечной мерзлоты»  покорил сердца не только якутян, но и зрителей  многих городов России, Средней Азии, Прибалтики, Белоруссии.  Уникальный цирковой спектакль стал своеобразным экскурсом в историю народов Якутии и  воспевающим богатства Долины Туймаада, ее природу и животный мир. Здесь живут Легенда и Быль, Сказочное Северное Сияние и Тепло влюбленных в свой край людей.

В программе все лучшие, признанные зрителем номера Бриллиантового цирка Якутии: акробаты на мачтах, акробаты с кольцами, канатоходцы, северные олени, песцы, лайки, лисицы, голуби, джигиты на лошадях, воздушные гимнасты на кольцах и полотнах, жонглеры и веселые клоуны!

 

Возрастное ограничение 0+

Дата: 21 июня 2019 г.

Время: 15:00 ч.

Стоимость билетов: 300 руб.

Телефон кассы: 735-537, 42-95-68.

Место: Государственный цирк РС (Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых.

Источник: Отдел рекламы Бриллиантового цирка Якутии.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
31.05.2019, 12:51
Происшествия
Экстра
Ужасная трагедия в Якутии
31.05.2019, 12:49
Якутия
В Якутии будут финансировать обучение предпенсионеров
30.05.2019, 9:34
Желток
Глава Якутии: Мне жаль, что она скатилась к диктаторству
02.06.2019, 15:49
Происшествия
Instagram
Серьезное ДТП в Якутске
30.05.2019, 9:23
Экономика
Новый рудник «Гросс» полностью укомплектован горным автотранспортом
29.05.2019, 11:29
Происшествия
В Якутии бюджетник не выдержал проверку и уволился?
29.05.2019, 17:11
Происшествия
Жуткое ДТП в Якутске: четверо пострадавших
02.06.2019, 14:10
Якутия
В Якутии провели первый семейный фестиваль «JOY FEST-2019»
31.05.2019, 11:30
Происшествия
Преступление совершено в отдаленной школе Якутии
31.05.2019, 12:43
Происшествия
«Кэшбэк» — новая уловка мошенников
31.05.2019, 17:52
Происшествия
В Нерюнгри задержали «медвежатников»
01.06.2019, 8:37
Политика
Эксклюзив
Как сложилась судьба мастодонтов якутской политики?
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Культура & Образование
04.06.2019

Ульяна Винокурова: Национальный театр танца — созрел в Год театра!

Анонс
Якутия
04.06.2019

В Якутии пройдет общереспубликанский день приема граждан

Спорт
04.06.2019

Футболу в Якутии быть!

Эксклюзив
Культура & Образование
04.06.2019

Малоизвестные картины известных художников

Видео
Происшествия
04.06.2019

Преступление в столице Южной Якутии попало на камеру

Анонс
Официально
04.06.2019

Чаяндинское месторождение получит более 60 тыс. тонн грузов в летнюю навигацию

Анонс
Сахалыы
04.06.2019

8 июня приглашаем на Ысыах Вилюйского землячества!

Эксклюзив
Культура & Образование
04.06.2019

Дни Сайа, как фейерверк ее творчества…