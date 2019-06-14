«Тепло вечной мерзлоты» вновь на арене Сахацирка!

Дорогие друзья!

Государственный цирк Якутии приглашает вас 21 июня, в самый главный летний праздник Якутии – Ысыах, на легендарный цирковой спектакль «Тепло вечной мерзлоты».

Эксклюзив-этно-шоу цирковой спектакль «Тепло вечной мерзлоты» покорил сердца не только якутян, но и зрителей многих городов России, Средней Азии, Прибалтики, Белоруссии. Уникальный цирковой спектакль стал своеобразным экскурсом в историю народов Якутии и воспевающим богатства Долины Туймаада, ее природу и животный мир. Здесь живут Легенда и Быль, Сказочное Северное Сияние и Тепло влюбленных в свой край людей.

В программе все лучшие, признанные зрителем номера Бриллиантового цирка Якутии: акробаты на мачтах, акробаты с кольцами, канатоходцы, северные олени, песцы, лайки, лисицы, голуби, джигиты на лошадях, воздушные гимнасты на кольцах и полотнах, жонглеры и веселые клоуны!

Возрастное ограничение 0+

Дата: 21 июня 2019 г.

Время: 15:00 ч.

Стоимость билетов: 400, 500 руб.

Телефон кассы: 735-537, 42-95-68.

Место: Государственный цирк РС (Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых.