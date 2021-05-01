Тепло товарищества в Намском газовом участке

К празднику Весны и Труда «Сахатранснефтегаз» продолжает цикл публикаций о выдающихся газовиках и сегодня рассказывает о товариществе и необычном увлечении сотрудников Намского эксплуатационного участка УГРС АО «Сахатранснефтегаз».

В апреле компания коллег из Намского участка совершила восхождение на гору Чолбон в Кобяйском улусе – среди туристов и местных жителей живописная гора в виде правильной пирамиды в семи километрах от села Сегян-Кюель известна как «Пик Чекистов». Это одно из уникальных и красивейших мест района, юго-западного отрога Предверхоянья, где высшая точка этой горы составляет 1300 метров над уровнем моря.

«Пик Чекистов назван в память о трагических событиях во время гражданской войны – в честь погибших в 20-х годах ХХ века чекистов отряда Белянкина. В память об этом в тайге на берегу Тумары у подножья установлен памятник», – рассказывает слесарь Намского ЭГУ Сергей Софронов.

Именно туда он вместе с коллегами Олегом Оминым, Николаем Николаевым и Владимиром Осиповым отправился не только с целью покорить вершину, но и посвятить мероприятие необычному по меркам современности хобби – военному реконструированию. Коллеги своими силами, ведя видеосъемку на iPhone, отсняли и смонтировали ролик, в котором воссоздали те печальные события ровно в том самом месте, где проходил памятный бой. Идейным вдохновителем поездки, который они планировали еще в 2020, но реализовали только в этом году из-за коронавирусных ограничений, выступил слесарь Николай Николаев.

Как рассказывает Олег Омин, лично он увлекается ретро-тематикой уже давно. От коллекционирования старинных и советских вещей и предметов быта он плавно перешел к реконструированию, и в прошлом году они вместе с коллегами, собравшись, учредили свой военно-исторический клуб. «И так я стал потихоньку приобретать обмундирование, оружие. Считаю, что тема патриотизма отходит на второй план. Если раньше в советском союзе память чтили, то сейчас наблюдаю снижение интереса. Молодежь не знает, что такое советская армия, мы победили в войне или нет, кто взял Берлин. Не только молодежь, но и более старшее поколение должны гордиться своими прадедами, дедами. Основной костяк военно-исторического клуба – коллеги, которые меня поддержали. С этого и началось, уже год, как очень активно участвуем в разных мероприятиях», – отмечает Олег Омин.

Культурным и историческим просвещением подрастающего поколения Омин занимается постоянно – например, когда его сын еще учился в Намской гимназии, он взял группу школьников из 7-8 класса в Качикатцы, Булуус – это был поход на пять дней и 500 километров пути.

Впрочем, военная и ретро-тематика – это не единственный интерес Владимира Осипова, который работает слесарем уже более 20 лет в Намцах. В свободное время он ведет домашнее хозяйство, а еще увлекается исполнением якутского героического эпоса и иногда даже выступает запевалой для осуохая – так, он выступил запевалой для якутского традиционного танца с участием главы Якутии Айсена Николаева на Ысыахе Олонхо, который масштабно проводился в селе Намцы в 2019 году. До того, как отучиться на слесаря-газовика, Владимир работал учителем якутского языка в начальной школе села в течение семи лет.

Такими же разносторонними увлечениями и умениями может похвастаться Николай Николаев, который тоже работает слесарем в течение 21 года. Когда он не занят техобслуживанием газового оборудования, он занимается спортом: бегает, проводит вело- и пешие походы, пробует себя в альпинистском деле вместе с коллегами. Николай отмечает, что за свой большой опыт в 20 с лишним лет работы газовая сфера в республике развивается и изменяется только в положительную сторону. «Когда я поступил на работу, в Намском участке работало всего порядка 30 человек, сейчас нас около 100 – ведь прибавляется больше газифицированных населенных пунктов, расширяется и строится районный центр, вводятся новые объекты. У нас очень много абонентов. Особенно в период с февраля и до осени занятость у нас полная», – делится Николай Николаев.

«Профессия газовика – очень нужная, приносит пользу людям», – подчеркивают они вместе. Дружный коллектив Намского участка на сегодня обслуживает более 5000 абонентов по всему улусу. Вместе со старшими коллегами Сергей Софронов, который работает в Намском эксплуатационном участке 16 год, говорит, что хобби военного реконструирования почти не распространено, мало кто подобным занимается: «Мой дед воевал в Великой Отечественной войне – как и у всех, наверное. Мы хотим, чтобы дети помнили. Без знания прошлого нет благополучного будущего».