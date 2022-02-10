Тепло подано во все дома Чурапчи

Все объекты запущены. На данный момент идёт постепенная нормализация температуры в домах. После запуска тепла проводится подомовой обход. Организовано дежурство аварийных бригад до стабилизации температуры теплоносителя в домах.

На аварийно-восстановительных работах были задействованы 120 человек и 19 единиц техники. Для восстановления теплоснабжения были мобилизованы местные коммунальные службы, слесари, сварщики и добровольцы. Также были стянуты силы Амгинского, Мегино-Кангаласского, Таттинского и Усть-Алданского филиалов ГУП «ЖКХ РС (Я)» и спецтехника АО «Теплоэнергия».