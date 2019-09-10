Тепло подали еще в пяти районах Якутии

Теплоэнергосервис (дочернее предприятие Якутскэнерго) начал отопительный сезон для потребителей еще пяти районов Якутии: Усть-Майского, Алданского, Оймяконского, Ленского (г. Ленск) и Мирнинского (п. Чернышевский и Светлый).

На данный момент ресурсоснабжающие объекты 6 филиалов компании провели полный комплекс мероприятий для получения паспортов готовности.

10 сентября началась поэтапная подача тепла во все населенные пункты в Усть-Майском районе. Теплоэнергетики постепенно вводят в работу объекты теплосетевой инфраструктуры: насосные станции, центральные тепловые пункты и тепломагистрали. В течение первых дней проводятся работы по наладке и регулировке режимов совместно с управляющими компаниями.

По информации заместителя генерального директора — главного инженера Теплоэнергосервиса Виктора Иванова, последним из 6 филиалов компании отопительный сезон начнет Охотский филиал, потребители начнут получать тепло 15 сентября.

Напомним, отопительный сезон начинается только после получения заявки от потребителя и подтверждения его готовности к приему энергоресурса. Обязательным условием вхождения в отопительный период является техническая готовность зданий и урегулирование вопроса задолженности за тепло.