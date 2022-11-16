Тепло из дома: в Горном улусе собрали посылки для солдат

Теплые вещи, сшитые заботливыми женщинами Горного улуса, отправятся в зону проведения СВО.

Активистки Горного района сшили для мобилизованных якутян теплые жилеты и балаклавы. Коробки, ранним утром доставленные в Якутск, принял председатель Общественной палаты РС(Я) Николай Бугаев. Передача ценного груза прошла в Добровольческом штабе на ул. Орджоникидзе, 10.

Как сказала заместитель главы поселка Бердигестях Ксения Михайловна Васильева, инициировали акцию жены и матери мобилизованных, которые находятся с ними на прямой связи.

В зоне проведения СВО температура уже опустилась до минусовой. Туман, сырость, ночной холод тяжело действуют на бойцов. На одном из собраний районного женсовета было решено сшить для мужчин теплые вещи. Обратились к администрации Горного района. Глава с готовностью поддержал инициативу. Из бюджета района была выделена сумма в 121 тыс. рублей, на которую приобретены рулоны мягкой и теплой флисовой ткани, необходимая фурнитура — молнии, пуговицы, нитки.

Председатель Совета ветеранов Горного района Любовь Романовна Пахомова, в прошлом сама профессиональная швея, предоставила помещения Дома-музея Совета ветеранов. Там и расположился швейный цех.

Всего женщины сшили 178 теплых жилетов из флиса и балаклав, которые надежно закрывают голову и шею. Можно быть уверенными, что теперь наши бойцы защищены от пронизывающего холода и сырости.

В Якутск коробки с теплыми вещами сопровождала мать мобилизованного Клара Саввична. Ее сын Степан сейчас как раз в дороге, едет в Донбасс из Уссурийска, где проходил военную подготовку. В составе активисток также член районного женсовета, неравнодушная женщина Оксана Егоровна.

В Добровольческом штабе с воодушевлением приняли помощь из Горного улуса и пообещали, что скоро посылки с теплыми вещами отправятся в зону проведения СВО.